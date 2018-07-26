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Сенат Польши отклонил проект постановления президента о референдуме

  • 26.07.2018, 10:35
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Сенаторы не поддержали предложение Анджея Дуды о проведении референдума по обновлению Конституции.

Сенат в голосовании в среду, 25 июля, не поддержал проект постановления президента Анджея Дуды о консультативном референдуме по внесению изменений в Конституцию страны, передает «Радио Польша».

За президентским проектом высказалось 10 сенаторов, 30 проголосовало против и еще 52 воздержались. Согласно основному закону, президент объявляет всепольский референдум с согласия Сената.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда передал на рассмотрение Сената проект постановления о проведении консультативного референдума по изменению Конституции. В документе озвучены 10 вопросов, касающихся основных направлений изменений в основной закон, в частности, государственных ценностей, позиции президента страны, социальных гарантий.

Согласно предложению президента Дуды, двухдневный консультативный референдум должен состоятся 10 и 11 ноября этого года, когда Польша будет отмечать Национальный праздник независимости.

Ранее спикер Сената Станислав Карчевский заявил, что совмещение праздника независимости с референдумом значительно снизит явку лиц, которые могут принять участие во всенародном голосовании. По его убеждению, более целесообразно провести консультативный референдум вместе с выборами в Европарламент в 2019 году.


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