Великобритания поддержала «Крымскую декларацию» США 1 26.07.2018, 11:10

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Правительство Великобритании заверило, что продолжит отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Власти Великобритании поддержали "Крымскую декларацию" США о незаконности захвата полуострова со стороны РФ. Об этом 25 июля сообщили на сайте британского правительства. Лондон в очередной раз осудил продолжающееся нарушение Россией международного права.

"Крым – территория Украины. Мы по-прежнему полны решимости отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркивается в коммюнике.

Великобритания "по-прежнему глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму, где наблюдается систематическое преследование меньшинств и тех, кто выступает против аннексии".

"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политзаключенных в Крыму и в России и предоставить международным наблюдателям неограниченный доступ на полуостров", – указывается в обращении.

25 июля Государственный департамент США опубликовал заявление главы ведомства Майка Помпео, в котором говорилось, что в Крыму Россия "действовала недостойно великой нации, выбрав изоляцию от международного сообщества".

Госсекретарь подчеркнул, что Кремль нарушил один из основополагающих принципов ООН, на которых основана безопасность всего мира. "Как мы это делали в Декларации Уэллса [о непризнании США вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР] в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России захватить Крым", – отметил он.