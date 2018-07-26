Жители Гомеля: Сегодня терпение лопнуло 6 26.07.2018, 11:33

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Горожане встретились с чиновниками и потребовали разобраться с токсичными выбросами «Гомельобоев».

Жители гомельского микрорайона Новобелица выразили свое возмущение непрекращающимися «химическими атаками» на встрече с руководством Гомельского горисполкома и Новобелицкого района, сообщают «Сильные новости».

Все вместе — или никто

Несмотря на многочисленные обращения гомельчан в различные инстанции, филиал «Гомельобои» ОАО «ЦБК-Консалт» продолжал работать. И по словам жителей Новобелицы, периодически накрывал их дома и детские площадки облаками удушливого дыма. Чаще всего это происходило в выходные, в ночное и вечернее время. Вероятно, из-за того, что «горячая линия» уже не работала, и вызвать инспекторов природоохраны в это время не представлялось возможным. В связи с критической ситуацией вокруг фабрики «Гомельобои» активисты добивались встречи с руководством Гомельского горисполкома.

Во вторник 24 июля руководство города само инициировало встречу с активистами. Она прошла в администрации Новобелицкого района. Со стороны властей в ней участвовали заместители председателя Гомельского горисполкома Виталий Атаманчук и Сергей Андреев, глава администрации Новобелицкого района Сергей Казачок, заместитель главы администрации Галина Циркунова, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев, заместитель главного санитарного врача Гомеля Светлана Саварина, директор филиала «Гомельобои» Денис Марченко и заместитель директора по идеологии Виктор Кушнеров. На встречу с ними пришли общественные активисты и граждане, чьи дома периодически заволакивает удушливым дымом, представители Белорусской партии «Зелёные» и Оргкомитета БХД.

Уже в приемной всех активистов записали, а затем сообщили — для разговора администрация выберет только четверых из списка. А остальные, как говорится — могут быть свободны. В ответ люди заявили — на встречу пойдут или все, или — никто. В итоге пригласили всех, места в просторном кабинете главы администрации вполне хватило. Только вот фото- и видеосъемку вести было запрещено.

Формальдегид вместо тополиного пуха

Прежде всего вопросы жителей были адресованы директору фабрики. По мнению Дениса Марченко, людей беспокоит «запах». В ответ пришедшие возмутились:

— Не говорите нам про запах — это сопутствующий фактор. Нас волнуют прежде всего ядовитые выбросы, которыми вы травите город.

— Когда цветет тополь — его пух тоже ядовит? — как-то неудачно пытался пошутить директор.

Руководитель предприятия сначала даже не подтверждал сам факт систематического выброса в атмосферу вредных веществ выше предельно допустимой нормы. И стал рассказывать о том, что две линии производства виниловых обоев были открыты в феврале 2018 года после всех необходимых согласований и разрешений, в том числе и от государственных экологов. Ему напомнили, что превышение по выбросам формальдегида в атмосферу было неоднократно зафиксировано лабораторией Гомельской городской и районной инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Проблема на предприятии есть, — подтвердил начальник инспекции Александр Голубев. — В связи с этим мы неоднократно выносили предписания об отзыве разрешения на ведение работ. С 24 июля, тот есть с сегодняшнего дня, работа фабрики снова остановлена.

«У ваших родственников еще не было проблем?»

Затем активисты попытались выяснить причины, по которым токсические вещества стали попадать в атмосферу и оседать на жилые кварталы.

Когда уже было фактически подтверждено, что фабрика производит токсичные выбросы, и тем самым вредит городу, директору был задан прямой вопрос — что является причиной этого? По всем имеющимся данным — прежде всего отсутствие очистного оборудования. Но и здесь с прояснением ситуации тоже возникли сложности. По словам директора фабрики, линии по производству виниловых обоев голландской кампании Storc были закуплены на неком другом предприятии. В какой стране оно находится, было ли вместе с производственными машинами приобретено очистное оборудование — сказано не было. Стало только понятно, что покупались эти линии за пределами СНГ и ранее уже использовались в производстве.

Вопрос о причинах вредных выбросов пришлось повторить, и тогда директор заявил, что во всем виновато некачественное сырье пластизоль. Кстати говоря, сам пластизоль сегодня признается вредным веществом, поскольку выделяет фенол.

Бывший работник предприятия Владимир, пришедший на встречу, сообщил — все дело в отсутствии печей дожига. Он сказал, что согласно существующим технологиям, выбросы после вспенивания поливинилхлорида из сушильного шкафа должны обязательно поступать в печи дожига. Здесь, под очень высокой температурой и давлением, вредные газы осаживаются до жидкого состояния, а затем должны вывозиться для захоронения.

— Но всё равно на Западе не знают до конца, что всё же остается на выходе, — сказал специалист. — Поэтому предпочитают выводить подобные производства за пределы ЕС. Работать же без печей дожига там вообще невозможно.

По имеющейся у активистов информации, в филиале «Гомельобои» к новым линиям виниловых обоев были подключены старые очистные сооружения, которые не справлялись с работой и в итоге были отключены. Мощный вентилятор нового оборудования мог просто задуть сопла старых печей. Случались и другие неполадки. Возможно, на новом очистном оборудовании решено было сэкономить? По некоторым сведениям, специалисты одного из гомельских вузов в настоящий момент разрабатывают свой проект очистного оборудования к голландским линиям Storc. По мнению же бывшего работника предприятия, подобная самодеятельность здесь неуместна. И на участке трафаретной печати должны быть установлены патентованные печи дожига.

Представители предприятия заявили, что в Словении и Венгрии аналогичные производства вполне себе работают без печей дожига. А еще в ответ бывшему работнику от руководства предприятия прозвучало следующее:

— Ведь ваши родственники и сейчас работают у нас? И никаких проблем у них не было.

Активисты в ответ с возмущением заметили, что данные слова выглядят как скрытая угроза. Владимир же сказал, что он до сих пор любит предприятие, но когда вынужден в два часа ночи просыпаться в своем доме, полном едкого дыма, и увозить маленькую дочку к бабушке в Волотову, то молчать не может. Ведь в отличие от многих, бывший инженер прекрасно понимает, что несёт с собой это облако из фабричной трубы.

— Хватит ставить над нами эксперименты! — потребовала активистка Наталья. Также говорилось о том, что за выбросы токсичного формальдегида предприятию назначают штрафы в 500 рублей.

«Дедушке-рыбаку за пойманную щуку больше дают», — иронизируют люди.

Не ответил директор и на вопрос о том, выделялись ли предприятию государственные дотации на установку очистных сооружений. Конечно, Денису Марченко оказалось нелегко. Похоже, руководителю предприятия пришлось отдуваться не только за себя и злосчастные печи. В итоге он начал «отметать» некоторые вопросы как «провокационные» и один раз даже порывался уйти.

Примирительные ноты внес заместитель мэра Виталий Атаманчук:

— Вы думаете, нам всем тоже нравится происходящее? Остановка предприятия — это ЧП даже не городского, а республиканского масштаба. И сегодня им занимаются на самом высоком уровне. Мы гарантируем, что производство будет возобновлено только после того, как пройдет полную экологическую экспертизу. И что там у вас на предприятии с печью дожига?

Директор филиала ответил:

— Этот вопрос будет рассматривать руководство нашего концерна (ОАО «Беллесбупром» — прим. ред.

Александр Голубев сказал:

— Пока предприятие не предоставит всего пакета документов, разрешение на работу дано не будет.

На что активисты сообщили, что после очередной проверки и остановки, предприятие множество раз начинало работать снова, жилые кварталы плотно заволакивало ядовитым дымом. Такая ситуация повторялась многократно. По ряду же веществ, например, многим соединений хлора, гомельские лаборатории вообще не аккредитованы проводить исследования. В конечном итоге, компромисс все же был найден. Представителей горисполкома и районной администрации предложили активистам такой вариант — их пригласят на проведение очередных контрольных замеров и проведут «экскурсию» по предприятию.

Люди ушли из администрации со многими вопросами, но и всё же с надеждой — может быть, на этот раз их наконец услышали?

«Сегодня терпение лопнуло...»

На следующий день, 25 июля состоялась встреча жителей с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко. На ней активисты в очередной раз поставили вопрос о необходимости установки на линиях производства виниловых обоев положеных по техническому регламенту печей дожига. А не о ликвидации «неприятного запаха». Да, такое оборудование является дорогостоящим. Но оно предусмотрено технологией, а здоровье людей — важнее.

Активисты в ответ с возмущением заметили, что данные слова выглядят как скрытая угроза. Владимир же сказал, что он до сих пор любит предприятие, но когда вынужден в два часа ночи просыпаться в своем доме, полном едкого дыма, и увозить маленькую дочку к бабушке в Волотову, то молчать не может. Ведь в отличие от многих, бывший инженер прекрасно понимает, что несёт с собой это облако из фабричной трубы.

— Хватит ставить над нами эксперименты! — потребовала активистка Наталья. Также говорилось о том, что за выбросы токсичного формальдегида предприятию назначают штрафы в 500 рублей.

«Дедушке-рыбаку за пойманную щуку больше дают», — иронизируют люди.

Не ответил директор и на вопрос о том, выделялись ли предприятию государственные дотации на установку очистных сооружений. Конечно, Денису Марченко оказалось нелегко. Похоже, руководителю предприятия пришлось отдуваться не только за себя и злосчастные печи. В итоге он начал «отметать» некоторые вопросы как «провокационные» и один раз даже порывался уйти.

Примирительные ноты внес заместитель мэра Виталий Атаманчук:

— Вы думаете, нам всем тоже нравится происходящее? Остановка предприятия — это ЧП даже не городского, а республиканского масштаба. И сегодня им занимаются на самом высоком уровне. Мы гарантируем, что производство будет возобновлено только после того, как пройдет полную экологическую экспертизу. И что там у вас на предприятии с печью дожига?

Директор филиала ответил:

— Этот вопрос будет рассматривать руководство нашего концерна (ОАО «Беллесбупром» — прим. ред.

Александр Голубев сказал:

— Пока предприятие не предоставит всего пакета документов, разрешение на работу дано не будет.

На что активисты сообщили, что после очередной проверки и остановки, предприятие множество раз начинало работать снова, жилые кварталы плотно заволакивало ядовитым дымом. Такая ситуация повторялась многократно. По ряду же веществ, например, многим соединений хлора, гомельские лаборатории вообще не аккредитованы проводить исследования. В конечном итоге, компромисс все же был найден. Представителей горисполкома и районной администрации предложили активистам такой вариант — их пригласят на проведение очередных контрольных замеров и проведут «экскурсию» по предприятию.

Люди ушли из администрации со многими вопросами, но и всё же с надеждой — может быть, на этот раз их наконец услышали?

«Сегодня терпение лопнуло...»

На следующий день, 25 июля состоялась встреча жителей с председателем Гомельского горисполкома Петром Кириченко. На ней активисты в очередной раз поставили вопрос о необходимости установки на линиях производства виниловых обоев положеных по техническому регламенту печей дожига. А не о ликвидации «неприятного запаха». Да, такое оборудование является дорогостоящим. Но оно предусмотрено технологией, а здоровье людей — важнее.