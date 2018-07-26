Андрей Паук: Хочу вселить в людей уверенность, чтобы объединить их 1 26.07.2018, 11:41

Андрей Паук

Чиновники испугались известного блогера и активиста и не пустили его на свое совещание.

Известный блогер из поселка Октябрьский (Гомельская область) Андрей Паук подал в суд на местный райисполком и райсовет, передает «Белсат». Чиновники, предполагает блогер, нарушают Конституцию, препятствуя собирать и распространять информацию. Первое заседание состоялось вчера, но точка не поставлена. Журналисты же спросили, чего так боятся чиновники, когда, как декларируют, «служат народу».

«Приветствую, друзья! Если верить Конституции Беларуси, то единственным источником власти в нашей стране является народ», - говорит в своем видеообращении блогер Андрей Паук.

Однако чиновники Октябрьского райисполкома Конституции не верят, так как представителя народа - блогера Андрея Паука - лишили конституционного права: на открытые мероприятия его не пускают. И блогер пошел в суд.

«Я хочу вселить в людей уверенность, чтобы объединить их и чтобы мы вместе руководили нашим районом. А не как сейчас: вот они даже не дают отчеты, что они делают. Что хотят, то и делают. Нам не нравится, что они делают, но они не обращают на наши жалобы внимания. Надо спрашивать нас», - говорит блогер.

Доступ к информации блокируют, хотя главный закон страны говорит:

«Гражданам Беларуси гарантируется право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды», - говорится в 34 статье Конституции Беларуси.

Но чиновники из Октябрьского райисполкома и райсовета ссылаются на регламент деятельности собственных учреждений.

«Если это районная администрация или городская, гражданин в праве знать, потому что он живет в этом городе, в этой местности. А они принимают такие действия, которые касаются любого гражданина, который живет на этой территории», - объясняет Алесь Евсеенко, правозащитник.

В поддержку блогера ведется также сбор подписей на портале zvarot.by.

«Мы, граждане Беларуси, что подписались, делегируем Паука Андрея Владимировича ради присутствия на аппаратных заседаниях Октябрьского райисполкома, а также для присутствия на районных сессиях «депутатов», - говорится в петиции в поддержание блоггера.

Через блогера подписчики хотят получать достоверную и точную информацию о работе госорганов. Власти же чинят всяческие препятствия. Так накануне блогера задержала милиция, и он не попал на выездное заседание Октябрьского райисполкома в деревню Буда.

«Сначала сказали за сотрудничество с «Белсатом», а потом сказали, что за составление административного протокола, уже они передумали», - объясняет Андрей Паук.

Чего же так боятся чиновники Октябрьского райисполкома и не только? Практика закрытости для распространения независимой информации известна по всей стране.

Жители Гомеля:

«Не хотят, чтобы люди знали, что они решают вопросы, как им выжить, а не как людям выжить». «Они нас за граждан считают в общем, в принципе? Мы для них никто».

«У них свои секреты от нас - это лишь объяснение этому. - А может, они чего-то боятся? - А вы думали?! А то! Конечно, боятся. Народа боятся!»

«Пусть обратится в судебное учреждение. И в порядке очередности наверняка рассмотрят там его проблему».

Только суды чаще принимают сторону чиновников, а не Конституции, о чем свидетельствуют приговоры по десяткам судов над журналистами. Будет ли так же с Андреем Пауком, узнаем вскоре, когда суд поставит точку в деле.