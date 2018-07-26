Яцек Чапутович: Польша полностью поддерживает декларацию США по Крыму 26.07.2018, 11:49

Яцек Чапутович

Глава МИД Польши присоединился к требованию Госдепа прекратить оккупацию полуострова.

Польша поддерживает декларацию США по Крыму. Об этом заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время визита в Вашингтон, его слова 25 июля в Twitter процитировало посольство Польши в США.

"Мы полностью поддерживаем декларацию по Крыму, обнародованную сегодня госсекретарем [США Майком] Помпео, в которой США не признают попытку России захватить Крым", – говорится в заявлении.

Чапутович подчеркнул, что вместе с международными партнерами страна не признает аннексию Крыма и будет сохранять позицию до восстановления территориальной целостности Украины.

FM #Czaputowicz: in coordination with our allies and partners we reject #Russia's illegal annexation of #Crimea. #Poland will maintain its position until the territorial integrity of #Ukraine is restored — Embassy of Poland US (@PolishEmbassyUS) 25 июля 2018 г.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

25 июля Государственный департамент США опубликовал заявление главы ведомства Майка Помпео, в котором говорилось, что в Крыму Россия "действовала недостойно великой нации, выбрав изоляцию от международного сообщества".

Госсекретарь подчеркнул, что Кремль нарушил один из основополагающих принципов ООН, на которых основана безопасность всего мира. "Как мы это делали в Декларации Уэллса [о непризнании США вхождения Латвии, Эстонии и Литвы в состав СССР] в 1940 году, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа в признании претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России захватить Крым", – отметил он.