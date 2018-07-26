Где не жалко, там и жарко 16 Кирилл Нежданский

26.07.2018, 11:51

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Василий Жарко

Фото: mst.by

Вице-премьер Жарко считает систему закупок Минздрава «прозрачной».

Вице-премьер Василий Жарко беседовал со следователями КГБ уже дважды - 6 и 11 июля. В последнем случае медиа даже поспешили сообщить о его задержании, а потом долго опровергали: мол, справедливость восторжествовала.

Наверняка, общение Василия Жарко с правоохранителями оказалось продуктивным и обоюдоинтересным. Он возглавлял Минздрав с мая 2006г. по декабрь 2016г., т.е. десятилетие, в течение которого и оформилась нынешняя система. Трудовой путь в здравоохранении он начал в Брестской детской областной больнице, инфекционным отделением которой в ту пору заведовала Людмила Постоялко, возглавлявшая Минздрав в 2002-05гг.

На очередном витке карьеры Жарко работал заместителем главврача той же больницы Игоря Лосицкого, в дальнейшем сперва ставшего замом министра здравоохранения Жарко, а затем задержанного по подозрению в коррупции.

Сложно в жизни все переплетено, противоречиво и неоднозначно, правда? Почему-то именно биографию Жарко СМИ еще до коррупционного скандала изучили вплоть до интимнейших деталей становления юного Василия Ивановича как самостоятельной личности: «Помню, стелили лен, а Василий помогал маме и говорит: «Я все думаю, как бы в министерство пробиться?» Мал еще был, в восьмом классе».

Сейчас Василий Иванович называет существующую систему закупок медпрепаратов и оборудования прозрачной и вообще крайне рассудительно комментирует проблему: «В свою бытность [т.е. в бытность Жарко министром. - прим.] у нас система работала четко, оперативно, закупали мы все в срок. Конечно, всегда вопрос в цене и в качестве. И всегда важно правильно оценить их соотношение и не бояться принять решение». И подробности ценные:

«Мы действительно контролировали ситуацию тогда, закупки - это непростой вопрос. День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным - вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал». Как говорится, ни один руководитель не застрахован от ошибок, даже Василий Иванович. Кто ж мог ожидать такого, а?

Стоит отвлечься от биографии и управленческих талантов Жарко, оценив, как менялась розничная торговля медпрепаратами в последнее десятилетие. Изменения были непрерывными и в основном сводились к «упорядочению и совершенствованию» или, если переводить на человеческий язык, ужесточению и усложнению.

Прямолинейная Постоялко боролась не то что с ходоками-промоутерами фармкомпаний, а даже с персонализированными корпоративными логотипами халатами и авторучками в учреждениях здравоохранения.

Вокруг же аптечного прилавка последние 20 лет регулярно кипели страсти - прежде всего белорусские препараты, даже если их нет в природе; всё по рецептам или не всё по рецептам; не более 2 упаковок в руки тем, кто еще не протянул ноги; никакой рекламы и BTL в местах продаж; тщательно подчеркиваемый антагонизм между частными аптеками и государственными и т.п. Упорядочили. Усовершенствовали. Неудивительно, что лекарства у нас дороже, чем за рубежом.

В сегменте b2b, у государства и оптовиков, происходило то же самое, что в сегменте b2с, у аптечного окошка. Если предельно цинично: фармкомпании все равно, как расходовать бюджеты на продвижение - на рекламу, на пиар, на BTL или просто на откаты. Легче заносить кому-то одному наверх с гарантированным результатом.

Централизация при одновременном усложнении механизмов закупок с распределением ответственности (каждая инстанция - согласование, каждое согласование - откат) откачала промо-бюджеты снизу на недосягаемые ведомственные высоты, в кабинеты должностных лиц. Если какую-то бумажку визируют трое, а на откатах сидит один, то рано или поздно втянутся все: придут и предложат.

В результате «упорядочения и совершенствования» создан рынок, на котором все втридорога и между собой конкурируют не препараты, не фармкомпании и даже не бизнес-технологии. Если в сегменте b2b конкуренция идет между откатами, то в сегменте b2с - между наценками. Когда бюрократ пытается регулировать все, первым делом он направляет регулируемое в собственный карман.

Есть точка зрения Минздрава на механизм госзакупок (система «прозрачная», разве что «слегка забюрократизированная»), есть точка зрения КГБ на тот же вопрос. Так вот, точка зрения КГБ ближе игрокам рынка, хотя они крайне деликатничают в оценках. Чего не скажешь о подчиненных Валерия Вакульчика:

«Фактически механизм допуска лекарств и медоборудования на рынок страны был настолько забюрократизирован, что хождение по кабинетам медицинских чиновников и волокита занимали месяцы и даже больше. Как следствие, медучреждения не могли своевременно получить нужное оборудование или запчасти к нему.

Таким образом, установлено, что фактически существующая система закупок медицинских оборудования и лекарств создавала условия для коррупционных проявлений». Все остальное - «финки», «прокладки», уход от налогов, многократная наценка посредниками - лишь производные от бюрократизации.

Отдельно стоит отметить рынок медицинского оборудования со сложными высокотехнологичными устройствами, покупателями которых становятся больницы и поликлиники. В среднем цена такой аппаратуры начинается с $1-2 млн. Пресловутые 10% отката с $2 млн - это, извините за выражение, $200 тыс., скромные 5% - $100 тыс., среднекоррупционные 2% - $40 тыс. Так что у КГБ впереди еще много, очень много работы.

Кирилл Нежданский, «БелГазета»