Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком 26.07.2018, 11:42

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Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд с исправно работающей сигнализацией.

Поезд №85 Киев-Минск столкнулся сегодня с автомобилем ГАЗ-52, пострадавших нет, сообщили БелТА в пресс-центре БЖД.

Инцидент произошел в 7 утра на 451-м км перегона Бобруйск-Мирадино.

Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника с исправно работающей сигнализацией.

Машинистом поезда было применено экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.