Туристы выбрали лучший остров в мире 26.07.2018, 12:03

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Остров покорил сердце туристов своими водопадами, вулканами и пляжами с белым песком.

Издание Travel & Leisure подвело итоги ежегодного опроса туристов и выяснило, что путешественники считают лучшим островом мира Яву в Индонезии, сообщает РИА Новости.

"Туристы отдали предпочтение Яве за водопады, вулканы и пляжи с белым песком, а также древние храмы и прекрасный сервис в отелях", — отмечает издание.

На втором и третьем местах рейтинга расположились также индонезийские острова – Бали и Ломбок. Замкнули пятерку Мальдивы и Уаихеке (Новая Зеландия).

Также в десятку вошли Палаван (Филиппины), Маврикий (Республика Маврикий), Себу (Филиппины), Парос (Греция) и Тасмания (Австралия).