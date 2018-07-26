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Бывший военнослужащий поджег себя возле здания Минобороны в Киеве

  • 26.07.2018, 12:19
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Мужчину спасли пожарные.

26 июля возле здания Министерства обороны Украины в Киеве бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов совершил попытку самосожжения, сообщает УНИАН.

По данным агентства, мужчина таким образом выступил против увольнения его из армии. В беседе с журналистами он заявил, что все его попытки восстановиться в армии были безуспешными.

Акт самосожжения пытались предотвратить другие военнослужащие, но мужчина вырвался и облил себя горючей жидкостью и поджег.

Спасли бывшего военнослужащего пожарные, которые потушили огонь и оказали ему первую медицинскую помощь.

Как сообщает InfoResist, Ульянов ранее служил в комендантском взводе одной из воинских частей, откуда был уволен в сентябре 2017 года. Об этом изданию сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ.

"Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством. Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не является. Таким образом требования гражданина Ульянова перешли в судебную плоскость и уже не в компетенции командования ССО. Могу предположить, что данная акция – это еще одна попытка повлиять на решение суда, принимая во внимание, что два предыдущих он проиграл", – сообщил InfoResist начальник пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров.

В командовании отметили, что это не первая угроза Ульянова себя сжечь. В июне мужчина обратился на горячую линию Министерства обороны и предупредил об акции под зданием оборонного ведомства, после чего он зарегистрировал в Киевской городской государственной администрации новую акцию самосожжения у здания посольства США, добавили в ССО.


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