Болельщики БАТЭ выставили свои требования к Капскому 2 26.07.2018, 12:24

1,424

Фанаты борисовского клуба запустили петицию.

Болельщики БАТЭ составили петицию на сайте change.org с призывом к руководству клуба купить нападающего. Автор петиции — Анатолий Каплуцевич. Петиция адресована председателю правления БАТЭ Анатолию Капскому, пишет «Трибуна».

— Несколько последних лет все люди, неравнодушные к футбольному клубу БАТЭ (Борисов), в один голос пытаются быть услышанными руководством клуба, просят, умоляют, приводят аргументы в пользу того, что команде крайне необходим нападающий, способный активно и результативно помочь команде в достижении поставленных целей и задач. Не хотим умалять заслуги и квалификацию имеющихся в наличии форвардов, но совершенно очевидно, что для качественного решения тех задач, которые перед собой ставит клуб, усиление в атакующей линии не напрашивается, а кричит. Просим руководство клуба обратить внимание на данную острую проблему, — говорится в петиции.

На данный момент под петицией подписались 43 человека.

25 июля в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ на своем поле не смог поразить ворота финского ХИКа. Ответная встреча пройдет 1 августа в Хельсинки.

Сейчас в составе БАТЭ числятся 5 нападающих: Михаил Гордейчук, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен и Владислав Мухамедов.