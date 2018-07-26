Витебчане - чиновникам: Почему сразу нельзя сделать так, как положено? 3 26.07.2018, 15:59

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Фото Саши Май

У жителей одной из новостроек города очень много вопросов к УКСу и витебскому ДСК.

Новоселье – это здорово. Новая квартира, приятные хлопоты, связанные с переездом и ремонтом. Именно так думали жители Витебска, которые в начале мая получили ключи от собственного жилья по улице Смоленской, 15. Да вот только на деле не все оказалось так радостно, пишет «Витебский курьер».

Большая часть квартир в доме предоставлялись без отделки, только для семей-переселенцев с частного сектора Клинических улиц жилье шло с ремонтом. Они въехали сразу, жить же где-то надо, но, оказалось, что еще многое не готово: не работали лифты, горячей воды не было больше двух месяцев, а фасад красили только в июне, хотя в мае была солнечная погода.

- И покрасили наш дом всего один раз, а не два, как это положено. Куда ушла остальная краска и как скоро здание придется перекрашивать вновь? И вообще зачем было так торопиться сдать дом, если осталось столько недоделок? – недоумевают новоселы.

Жители дома по Смоленской, 15. Фото Саши Май

У хозяев квартир без ремонта также немало вопросов к Витебскому ДСК. Застройщик по заявлениям жильцов до сих пор устраняет недостатки: выравнивает стены, меняет окна и привозит новые унитазы взамен некачественных.

- Только в части моей квартиры уложена демпферная лента для стяжки. У одних соседей она выложена полностью по периметру, у других – нет вовсе. То есть получается, что ее запас закончился на моих квадратных метрах. Это подтвердили и строители, а также пояснили, что у них не было времени ждать, пока привезут новую ленту, так как нужно было полы заливать. Вопрос: куда ушли все неиспользованные метры материала, предусмотренные по смете на весь дом? – делится наблюдениями местная жительница Анна.

Уже сейчас новоселы понимают, что больше всего проблем будет в третьем подъезде: в подвале там такая сырость, что даже грибы растут.

В подвале от сырости даже грибы растут. Фото Владимира, жителя дома

«Обратите внимание: уклон сделан к подъезду, к крыльцу стекается вся вода. В этом мы могли убедиться, когда шли дожди, – показывает один из жильцов Владимир. – А представляете, что будет, когда ударят морозы и вода замерзнет? Нам же отвечают, что все сделано по проекту. А еще у нас в подвале яма полная воды. Застройщик говорит, что это выход к другому дому, что скоро его заделают, и все будет хорошо. Но куда уйдет сырость?»

Во время дождя вся вода течет к подъезду. Фото Владимира, жителя дома

Вода в подвале. Фото Владимира, жителя дома

Еще один больной вопрос. Многие жильцы жалуются, что во время дождя вода затекает на балконы, у некоторых – льется прямо из-под подоконников. Швы обещали заделать в течение месяца, но воз и ныне там. А одному из новоселов и вовсе ответили, что лоджия – это не жилая площадь, и то, что туда затекает вода, это нормально.

Официально дом сдался 10 мая, а прилегающая территория не благоустроена до сих пор. Жильцы рассказывают, что сроки окончания работ постоянно безосновательно переносятся. В мае и июне здесь и вовсе строителей не было видно, хотя по информации, которую получил председатель товарищества собственников, к 2 июля все работы должны были быть завершены.

Сейчас застройщик списывает все на плохие погодные условия.

Строители отдыхают на скамейке. Фото Саши Май

- Нам интересно: разве по технике безопасности могут вестись такие работы, если здесь уже живут семьи с детьми? – возмущается местная жительница Ольга. – Те, кто до этого проживал в общежитии, вынуждены были быстро сделать ремонт и переехать, так как у них весной подняли оплату. А теперь они даже боятся детей на улицу выпустить, чтобы ничего не случилось.

Озабочены новоселы и тем, где и как будут гулять их дети. В доме только многодетных порядка 60 квартир, значит, малышей немало, а вот условий для них никаких.

Насколько безопасно в таком дворе детям? Фото Саши Май

На будущей детской площадке двое качелей, повернутых лицом к дороге, и песочница. Даже небольшой горки не запланировано. А самое страшное, чтобы попасть в игровую зону, детям нужно будет переходить дорогу, которая является проездом на Клины. Каким здесь будет скоростной режим и насколько это будет безопасно, если даже заборчик возле дома устанавливать не собираются? Зато одна из парковок разместится в закрытом дворе, заезжать на нее нужно будет по кругу вокруг дома. Почему бы не сделать наоборот и не поменять детскую площадку и парковку местами?

Да, как раз от новостроек планируется сделать пешеходный переход через улицу Смоленскую и даже уже висит новый светофор, но это вопроса не снимает.

Вдоль дома идет сквозная дорога на Клинические улицы. Фото Саши Май

- Проблема в том, что у нас все проектируют и утверждают, не выходя из кабинетов, – уверен местный житель Владимир. – Почему бы не выехать на место и не оценить, насколько удобнее для всех было бы сделать детскую площадку во дворе, а не вдоль дороги. Но у них, видите ли, проект. Мачта освещения стоит прямо посреди тротуара – тоже по плану. Один подход к двум подъездам – и это проекту. А зеленый островок прямо на тротуаре, возле которого даже коляска не проедет, не заезжая на газон? Также по документам. Как поясняют в УКСе, все согласовано с городом. Нам говорят: хотите что-то по-другому, потом сами и переделывайте, как вам нужно.

Столб установлен прямо посреди тротуара. Фото Владимира, жителя дома

К двум подъездам один подход посередине. Фото Саши Май

Жильцы возмущены, почему они за свои средства должны будут что-то переделывать? Почему сразу нельзя сделать так, как положено? Новоселы уже собирают деньги, чтобы поставить небольшой заборчик возле дома вдоль дороги, чтобы малышня не мчалась по газонам через проезжую часть на детскую площадку. Хотя куда там мчаться?

- Мы уже шутим, что нужно будет завести два журнала: в один будем записывать очередь в песочницу, во второй – очередь на качели, – рассказала Анна. – Как детям, которых в доме будет более двухсот, поделить эту площадку? А скоро рядом еще один дом построится, там вроде и вовсе площадка для малышей не предусмотрена. Вот так у нас все делается для детей. Но, конечно, самое страшное – это дорога. И самое обидное, пока не произойдет несчастье, тьфу-тьфу, никто ничего не будет предпринимать.

Такой живописный газон посеяли возле дома. Фото Саши Май

Пока журналисты разговаривали, один из жильцов дома получил ответ из УКСа, что работы по благоустройству будут завершены до конца месяца. Успеют ли строители уложиться в новые сроки?