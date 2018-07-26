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В Германии зафиксировано рекордное количество жилой площади

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  • 26.07.2018, 13:07

На одного жителя страны приходится в среднем 46,5 квадратных метров жилья.

Несмотря на нехватку жилья в крупных городах и агломерациях, общее количество жилой площади в Германии столь масштабно, как никогда ранее. В конце 2017 года число единиц жилья в стране достигло почти 42 миллионов, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, сообщает dw.com.

За семь лет - с 2010 года - число квартир и односемейных домов выросло на 3,7 процента, указывается в сообщении.

Общий объем жилой площади в ФРГ составляет 3,9 млрд квадратных метров. В среднем на одного жителя страны приходится 46,5 квадратных метров - на 3,3 процента больше, чем семь лет назад, сообщило далее ведомство.


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