Николай Шарах: Свободный профсоюз в Полоцке продолжит работать по своим планам 26.07.2018, 13:11

Николай Шарах

Активисты возмущены наглым вмешательством властей в деятельность профсоюза.

Судебные исполнители 18 июля арестовали часть имущества Свободного профсоюза Белорусского из офиса первичной организации рабочих завода "Полоцк-Стекловолокно", сообщает витебская «Весна».

Требования к профсоюзу выставлены администрацией предприятия и связаны с возвращением судебной пошлины за рассмотрение дела о запрете забастовки. Арестованное и изъятое имущество оценено в 85 рублей.

Двое судебных исполнителей пришли в профсоюзный офис в 12 часов дня, через десять минут после того, как там появился член профсоюза Виктор Стуков. В этот день была запланирована встреча членов профсоюзных активистов с Временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Беларуси, поэтому в офисе шла подготовка к встрече.

Арест имущества осуществляли судебные исполнители: заведующая сектором отдела принудительного исполнения Полоцкого района и города Полоцка Михно Ирина и судебный исполнитель Лашкевич Антон.

Государственные чиновники арестовали три предмета из офиса профсоюза:

- cтруйный цветной принтер Canon PIXMA;

- электрический чайник;

- настольные лампы дневного света.

Все эти вещи судебные исполнители оценили в восемьдесят пять рублей (70 + 5 + 10 = 85).

Активист профсоюза Виктор Стуков отказался принять арестованную исполнителями собственность профсоюза на ответственное хранение. Поэтому был приглашен представитель Витебского филиала Республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение» Межевич А. М., унесший арестованное имущество на хранение в Витебск. Как сказал Межевич, у них в Витебске весь склад под потолок завален арестованным имуществом. Вся процедура ареста профсоюзного имущества заняла около тридцати минут.

Активист профсоюза СПБ Виктор Стуков: "Я предупредил судебных исполнителей, что они нарушают законодательство в части норм международного договора Конвенции №87, которое предписывает государственным чиновникам воздерживаться от вмешательства в деятельность профсоюза. Однако это предупреждение не оказало на судебных исполнителей никакого влияния".

Заместитель председателя СПБ Николай Шарах: "Мы возмущены наглым вмешательством в деятельность профсоюза и грубым нарушением норм международного обязательства правительства Беларуси. Действия чиновников направлены на усложнение работы профсоюза. Тем не менее наш профсоюз продолжит свою работу по утвержденным рабочим планам. Решение профсоюза по поводу реакции на действия судебных исполнителей совет рабочих примет на очередном заседании ".