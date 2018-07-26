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Фотофакт: ЦАХАЛ показал женщину, которая сбила Су-22

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  • 26.07.2018, 13:16
  • 3,429
Архивное фото ТАСС

Капитан Ор Нааман командует комплексом ПВО Patriot.

В Армии обороны Израиля сообщили, что сирийский Су-22 был сбит при непосредственном участии капитана Ор Нааман. Женщина-офицер командует батареей Patriot, пишет mk.ru.

Самолет ВВС Сирии был сбит 24 июля после того, как нарушил воздушные границы Израиля. Уточняется, что Су-22 залетел в воздушное пространство страны на 2 км, после чего по нему выпустили две ракеты.

Фото Ор Нааман опубликовано в Twitter.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, самолетом управлял полковник Омран Мари родом из Латакии.


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