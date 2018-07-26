Фотофакт: ЦАХАЛ показал женщину, которая сбила Су-22 4 26.07.2018, 13:16

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Архивное фото ТАСС

Капитан Ор Нааман командует комплексом ПВО Patriot.

В Армии обороны Израиля сообщили, что сирийский Су-22 был сбит при непосредственном участии капитана Ор Нааман. Женщина-офицер командует батареей Patriot, пишет mk.ru.

Самолет ВВС Сирии был сбит 24 июля после того, как нарушил воздушные границы Израиля. Уточняется, что Су-22 залетел в воздушное пространство страны на 2 км, после чего по нему выпустили две ракеты.

Фото Ор Нааман опубликовано в Twitter.

ותודה לסרן אור נעמן, מפקדת סוללת טילי הפטריוט בביריה מגדוד 138 של מערך ״יהלום״ של ההגנה האווירית בחיל האוויר שפיקדה על הארוע היום בגולן. הפלה שנייה שלה בתוך שבועיים לאחר שב11.7 הפילה מל״ט סורי בגולן. pic.twitter.com/ZxQsnH3vb5 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) 24 июля 2018 г.

Как уточняет Telegram-канал Directorate 4, самолетом управлял полковник Омран Мари родом из Латакии.