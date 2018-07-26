В одном ряду с Гондурасом и Эфиопией 1 Александр Обухович

26.07.2018, 13:17

Александр Обухович

Без реформ и новой современной экономики кризис нас не покинет никогда.

Состоявшаяся 16 июля встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, несмотря на ее внешне скромные результаты (каких-либо прорывных документов принято не было), имеет важнейшее значение для формирования того будущего мира, в котором нам всем придется жить. Для Беларуси, которой сейчас предстоит определяться со своим местом в этом новом мире, это имеет важное значение.

На фоне скандальных разногласий на саммите ЕС - США, курса на умиротворение КНДР и раскатов торговой войны США с Китаем, Канадой, Мексикой, выхода США из Транстихоокеанского партнерства и Киотского протокола становится очевидным: курс Трампа на свертывание внешних обязательств США является доминантой его внешней политики.

И мирный характер встречи Трампа и Путина - тому еще одно подтверждение: существенных экономических противоречий у США с Россией нет, а тратить ресурсы на обучение россиян демократии г-н Трамп считает излишним. По Сирии, похоже, договорились, а проблему Украины США хотели бы спихнуть на европейцев. Поскольку лишнее «яблоко раздора» между Россией и ЕС лишним для США точно не будет, и подталкивать Россию в объятия Китая лишней конфронтацией США тоже незачем.

Да, эта политика встречает ожесточенное сопротивление и внутри США, и среди всех его союзников. Джордж Сорос еще до начала нынешнего мирового кризиса говорил, что главным противоречием эпохи стало противоречие между капитализмом международным и капитализмом национальным. И сторонников капитализма международного по всему миру очень много. Причем богатых и влиятельных. Но ведь пусть непоследовательно, пусть - с отступлениями, но Трамп свою политику проводит. И миру стоит готовиться к тому, что роль США в нем станет другой.

Да, США Трампа пытаются отказаться от роли «глобального телохранителя» мирового финансового капитала. Но Трамп не всесилен, и не факт, что ему это удастся. И дело не только в том, что мировой финансовый капитал умеет настоять на своих требованиях: в мире, видимо, сотни тысяч человек заняты в его обслуживании, торгуют на биржах, обслуживают финансовые потоки. И вся эта суета, маскирующая ограбление мира крупнейшим капиталом, нуждается в силовом прикрытии.

И не только США приступили к пересмотру своей политики по отношению к внешнему миру. ЕС тоже начал пересмотр своей политики по отношению к странам Восточной Европы. Поскольку «выравнивающие гранты», призванные подравнять уровень экономик стран Восточной Европы, по сути, ничего не выравняли. И сегодня и ЕС нуждается в пересмотре своей основы.

В целом можно констатировать, что экономическая помощь в обмен на политические услуги - атавизм «холодной войны», и, как я думаю, Украина - последний случай такой помощи. Если не считать, конечно, Беларуси. Но и для Беларуси российская подпитка в обмен на политические услуги явно заканчивается. Возможно - не резко, возможно - через какие-то промежуточные механизмы, но заканчивается.

Правительства стран мира, пока мировая экономика быстро росла, аплодировали глобализации, видя в ней дополнительные возможности для роста своих экономик. Но с началом кризиса их электорат потребовал, чтобы правительства в первую очередь занимались не мировыми проблемами, а нуждами этого самого электората. Отсюда - явление Трампа и поворот в мышлении других лидеров, рост правого популизма в Европе.

Обозначившаяся было тенденция раскола мировой экономики на относительно замкнутые блоки уже провалилась. Сегодня каждая страна пытается выжить самостоятельно. Сотрудничая с другими только в рамках текущей экономической целесообразности.

Что до нашей страны, то у нас был период, когда белорусские предприятия играли важную роль на российском рынке, а российские поставщики комплектующих - на белорусском. Но с тех пор ситуация изменилась. Наши предприятия проигрывают конкуренцию на российском рынке россиянам и китайцам, взаимные поставки комплектации вытесняются поставками из Китая.

Россия уже не заинтересована в поставках большей части белорусской продукции, которая конкурирует с ее собственной. Другие рынки сбыта Беларусь не подготовила, да и при нынешней структуре ее экономики на них делать нечего. Особой заинтересованности в политических услугах Беларуси у России уже тоже нет. Оснований поддерживать Беларусь в складывающихся условиях для России все меньше и меньше.

Возможно, Россию больше устроила бы экономика Беларуси, которая получала бы российские сырье и комплектацию, их перерабатывала и продукцию отправляла в третьи страны. Но и в этом случае не исключена конкуренция с россиянами на тех рынках сбыта.

Как лягушка, перевозящая на спине скорпиона, рискует в конце пути получить от него смертельный укус жалом, так и Беларусь, которая посильно помогла России пережить период разрухи, рискует получить от нее смертельный для ее экономики удар. Поскольку без российской поддержки обвал белорусской экономики неизбежен, и Беларусь может быть оттеснена на далекую периферию мировой экономики, в один ряд с Гондурасом или Эфиопией.

Что в мировом экономическом порядке «по Трампу», что при глобализации с либерализацией места нынешней экономике Беларуси просто нет. Без структурных реформ и выстраивания новой современной экономики кризис нас не покинет никогда.

Александр Обухович, «БелГазета»