Стали известны подробности о взрыве возле посольства США в Пекине 26.07.2018, 13:29

Фото: EPA

Взрывное устройство было сделано из фейерверков.

По данным полиции Пекина, возле здания посольства США сработало небольшое взрывное устройство.

Правоохранители также заявили, что взрыв совершил 26-летний мужчина по имени Цзянь из городского округа Тунляо в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает Associated Press.

Мужчина получил ранение руки в результате взрыва.

Также отмечается, что взрывное устройство он изготовил из фейерверков. Расследование инцидента продолжается.

Представитель посольства США рассказал, что имущество диппредставительства в результате взрыва не пострадало.

В то же время ни в полиции, ни в посольстве не прокомментировали информацию, которая появилась в газете Global Times, о том, что женщина пыталась совершить самосожжение возле здания посольства.