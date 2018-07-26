Новая Зеландия предложила Австралии изменить флаг 26.07.2018, 13:34

Премьер-министр Новой Зеландии уличил северную соседку в плагиате.

Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил, что Австралия "скопировала" флаг его страны.

Он также призвал Австралию изменить свой флаг, сообщает The Sydney Morning Herald.

"У нас был флаг, который долгое время копировался Австралией, они должны изменить свой флаг и признать тот факт, что мы первые приняли такой дизайн", - сказал Петерс.

Флаг Новой Зеландии с Юнион Джеком в левой верхней части и четырьмя красными звездами был принят в 1902 году. Флаг Австралии с символикой британского флага и шестью звездами был принят в 1954 году, однако по итогам конкурса его приняли в Канберре в 1901 году.

Между двумя государствами возник спор из-за дизайна флагов.

В 2016 году в Новой Зеландии состоялся референдум о смене дизайна государственного флага. Жителям страны предлагали новый флаг, на котором изображен серебряный папоротник и четыре красные пятиконечные звезды на черном и синем фоне.