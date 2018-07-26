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«Я вам скажу, как на предприятиях зарплаты «повышают» – чуть со стула не упал»

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  • 26.07.2018, 13:44
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Виктор Горбачев
Фото: Facebook

Предприниматель из Борисова раскрыл секрет, как предприятия «повышают» среднюю зарплату.

Известный борисовский предприниматель и активист Виктор Горбачев в экспресс-комментарии «Салідарнасці» прокомментировал свежую информацию о зарплатах белорусов.

Согласно данным официальной статистики, в стране «сократилось» число людей, которые зарабатывают менее 600 рублей ($300).

– По моим ощущениям, около 40-50% людей получают меньше этой суммы, – замечает Горбачев. – Даже если судить по Борисову, по Крупкам, по Березино, куда я частенько выезжаю – однозначно скажу, что заработная плата на предприятиях низкая. Даже на тех, которые еще дышат и находятся на плаву.

У меня знакомые по тридцать лет отработали, а зарабатывают 350-400 рублей. Та же картина в строительных организациях. Или вообще нет работы, или на полдня выходят за небольшие деньги. И чем меньше район, тем меньше заработная плата у людей.

По мнению жителя районного центра, «прожить на такие деньги нереально». Но каждый приспосабливается, как может:

– У кого-то есть родственники, которые помогают, кто-то в Россию или Польшу ездит на заработки, у кого-то частное подворье есть. Ну и никто еще не отменял походы в лес: выручает черника и грибы. Например, в Крупском районе люди лисички регулярно собирают – месяц из леса не вылазят. Вот это их спасает.

С информацией о том, что зарплаты белорусов за последнее время «выросли», предприниматель не согласен:

– Однозначно, никакого улучшения не чувствуется. Но я вам скажу, как на предприятиях повышают зарплаты. Я чуть не упал со стула. На одном предприятии уволили 28 человек, которые работали уборщиками. Соответственно, у них меньше людей стало – а значит, средняя зарплата как будто бы увеличилась на 10%.

Главный вопрос – а кто убирает теперь?

Оказывается предприятие заключило контракт с частной фирмой, которая занимается уборками. И теперь к ним приезжает пять человек и убирает за меньшие деньги. Но на предприятии они не числятся. И так везде происходит.

По признанию Виктора Горбачева, люди в Борисове начинают открыто высказывать недовольство:

– Все смеются над этими данными, которые Белстат выкладывает о заработной плате. Народ пока на кухнях бубнит. Но бесконечно так продолжаться не может. Сколько бы не закручивали эту гайку, пружина все равно лопнет. Где-то это прорвется.


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