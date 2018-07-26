Пока Россией управляет Трамп Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

26.07.2018, 13:54

Дональд Трамп

А что если Христофор Миних в свое время ошибся?

Путину однажды подсунули цитату генерал-фельдмаршала Миниха про то, что Россия управляется непосредственно господом богом. Эта мысль Путину очень понравилась, поскольку он точно знал, что управляет Россией именно он, Владимир Путин. Причем, именно вручную, то есть непосредственно. Если сопоставить эти два утверждения, то тогда ху из мистер Путин? Вывод очевиден, но его трудно произнести. Обнародование этого вывода еще предстоит, нужен подходящий момент, так что у нас все самое интересное впереди. А пока…

Пока Россией управляет Трамп. С помощью Твиттера. Если и не со всеми процессами в России, то с курсом национальной валюты 45-й американский президент делает все, что захочет. Вчера, 24 июля он уронил рубль до 63,47 за доллар и до 74,12 за евро. Еще в 19:10 доллар на Московской бирже стоил 62,71, евро – 73,28, а через десять минут в 19:20 доллар – 63,07 (+36), евро – 73,7 (+42). Еще через полчаса доллар – 63,47, евро – 74,12 (+84).

Трамп против рубля ничего плохого не умышлял. Решал свои внутренние проблемы. Заявил, что на американских выборах в 2018 году Россия может способствовать победе Демократической партии, поскольку он, Трамп, занимает самую жесткую позицию в отношении России. А что ему говорить, когда его обвиняют в сговоре с Путиным? Рубль он уронил нечаянно. Потянулся за салфеткой и смахнул со стола. О том, что такое рубль, Трамп знает примерно столько же, сколько о воинственных черногорцах, готовых начать четвертую мировую войну.

Этот неуклюжий Трамп своими дурацкими твитами роняет рубль постоянно. 11 апреля этого года ему приспичило написать о намерении атаковать Сирию американскими ракетами. Казалось бы, причем тут рубль? Но наша национальная валюта впитала в себя всю духовность и всемирную отзывчивость русского народа. Услышав о кознях Трампа, рубль сразу упал в обморок. До отметки свыше 65 рублей за 1 доллар (падение на 9,33%) и свыше 80 за евро (падение на 12,67%).

Главное достижение путинской эпохи – суверенитет России. Это знают все. Об этом все время говорит сам Путин. Об этом все время говорят в телевизоре. Значит это — правда, и спорить с этим невозможно. Но зарплаты и пенсии платят не в суверенитетах, а в рублях. Суверенитет остается в телевизоре и в словах Путина, а в магазинах требуют рубль. Которым, как мы только что выяснили, управляет Трамп с помощью своих твитов.

Теперь, если вернуться к цитате из генерал-фельдмаршала Миниха о том, что Россия управляется богом, то что же это получается, дорогие россияне? Выходит, что наш русский бог – это вот это рыжее чудище? Нет, только не это! Беда России, конечно, в том, что у Путина нет Твиттера, иначе все было бы по-другому. Твиттер есть у Медведева, но что толку от его Твиттера, как и от самого Медведева…

Есть, правда, другая версия объяснения этого парадокса. А что если Христофор Миних ошибся, и Россия управляется не господом богом, а кем-то другим, тем, которого к ночи не принято поминать? Ведь это многое объясняет, не так ли?

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»