Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Москве 1 26.07.2018, 13:57

Александра Саснович

Призовой фонд теннисного турнира - $750 тысяч.

Белоруска Александра Саснович (№ 42 рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в Москве c призовым фондом 750 тысяч долларов, пишет tut.by.

В матче 1/8 финала Александра Саснович победила россиянку Евгению Родину (№ 84 WTA) — 7:5, 6:2. Поединок продолжался 1 час 42 минуты.

Первый сет белоруска начала неудачно, уступая по его ходу 0:2 и 2:4, однако сумела переломить игру, взять три гейма кряду и захватить лидерство — 5:4. Но соперница смогла отыграться и навязать борьбу. В следующих двух геймах Саснович все же удалось дожать оппонентку.

Второй сет прошел под диктовку Саснович. При счете 2:1 в пользу белоруски Родина брала медицинскую паузу, а после возобновления игры Александра уверенно довела матч до победы.

В четвертьфинале соперницей Александры Саснович станет победительница матча Анастасия Севастова (№ 20 WTA, Латвия) — Ирина Бара (№ 140 WTA, Румыния).

Напомним, что в стартовом матче Александра Саснович победила шведку Юханну Ларссон (№ 85 WTA) — 6:1, 6:3.