Пять дельных советов, как провести отпуск с пользой 26.07.2018, 14:07

Чтобы зарядиться энергией и набраться впечатлений еще на полгода.

Для отпускников лето — самая жаркая пора, пишет сайт novostivolgograda.ru.

Готовиться к отпуску лучше заранее: выбрать место отдыха, купить билеты или тур, если запланировали уехать подальше от суеты, или же предусмотреть интересную программу каникул в родных пенатах. Даже когда для отдыха всё готово, остаются разные мелкие хлопоты. Тратить на них время на каникулах совершенно не хочется, и лучше решить такие вопросы заранее. Журналисты решили поделиться простыми, но дельными советами, как провести отпуск правильно, зарядиться энергией и набраться впечатлений ещё на полгода.

Забыть о работе

Точкой отсчёта начала отпуска считается отключение от «рабочего мира». Забыть о своих профессиональных обязанностях на всю продолжительность драгоценного отпуска — вообще милое дело. Чтобы не вздрагивать от звонков из офиса, нужно стараться закрыть все свои служебные вопросы за неделю до ухода на отдых. Иначе призраки незаконченных дел догонят, где бы ни находились. Нашему мозгу требуется время на то, чтобы переключиться в режим отдыха, и периодическое возвращение к мыслям о работе мешает этому естественному процессу.

Избегать рутины

Выбивают из колеи и рутинные обязательства. Некоторые из них попросту невозможно осуществить, будучи в другом городе или стране. Имеются ввиду, в первую очередь, о различных ежемесячных коммунальных платежках.

Увидеть новое

На время приближающегося отпуска у многих есть одна цель — отдохнуть. Даже если отъезда из города не предвидится, важно просто развеяться. Можно посетить новое место в городе или рядом с ним, музей, где ещё не был, встретиться с друзьями, которых давно не видел, сходить в театр, посмотреть интересный фильм — важно получить новые яркие впечатления. В общем, смена обстановки и эмоционального фона придаёт силы.

Заняться спортом

Вернуть лёгкость телу и бодрость духу помогает спорт. В рабочем ритме сложно выделить достаточное время на занятия спортом, а в отпуске это как раз возможно, самое главное — не лениться. В качестве дополнительной мотивации можно применить хитрость: установить результат, который надо достичь к концу отпуска — подкачать пресс и скинуть ещё пару кило. Физкультура полезна для здоровья, поэтому не так важно, чем заниматься — ходите на йогу, устраивайте пробежки по утрам, перед этим хорошо выспавшись и не боясь опоздать. Ведь это и интересно, и полезно.

Найти друзей

Ничто так не вдохновляет, как возможность обрести новые знакомства. В отпуске это сделать намного легче. Во-первых, объединяет само место, обстановка, а, во-вторых, все отпускники находятся на расслабленной волне и не так скованы условностями. Даже если в путешествие вы едете в одиночку — не стоит расстраиваться! Ведь это прекрасный шанс познакомиться с людьми и узнать много интересных историй. Общайтесь, будьте открыты новым культурам и обычаям, ищите друзей по интересам. Вместе затем будет веселее вспоминать истории из путешествий.

Важно уметь тратить отпуск на своё личное восстановление.