Житель Литвы: Хороший мастер легко зарабатывает €2 тысячи в месяц 26.07.2018, 14:11

Фото: EPA/UPG

Литва нуждается в электриках и мастерах по ремонту квартир.

Доминикас, который после работы нелегально работает мастером в Вильнюсе, удивляется тому, что жители Литвы значительно переплачивают за услуги мастеров.

Молодой человек, который выполняет функции сантехника, электрика и разные строительные работы, таким образом подрабатывает, принося в дом несколько сотен евро, но если бы это было его основным занятием, то, по его словам, доходы составляли бы и 2000 евро "на руки".

DELFI уже писал, что найти хорошего мастера не так-то просто. Чаще всего мастера находят через знакомых, друзей, однако это не означает, что проблема будет быстро решена, поскольку мастера очень заняты.

Нередко, если речь не идет о серьезной поломке, то найти мастера еще сложнее, поскольку в таких случаях ему невыгодно ехать по вызову. А если все же мастер приедет, то приходится соглашаться с его условиями и установленной ценой.

Доминикас (имя изменено – DELFI) рассказал свою историю. Он удивлен, сколько люди переплачивают за услуги мастерам, и какой брак появляется после некоторых "мастеров". Он пожелал остаться анонимом, поскольку работает нелегально.

"Когда мы решили заняться этим... Начнем с того, что мы молодые люди из села, – рассказал Доминикас о себе и своих друзьях, – и такое дело, как повесить люстру, поклеить плитку, мне кажутся элементарными и простыми. Мы все делали сами, без всяких мастеров. Когда я переехал в Вильнюс, ездил что-то делать то у одних, то у других друзей. Потом они просили помочь их друзьям, так все и началось, я начал брать за это деньги".

Так у Доминикаса появился круг клиентов, а когда появилась в фейсбуке группа "Контакты хороших мастеров", его стали постоянно упоминать как хорошего мастера, работы появилось еще больше.

"Это не основная моя деятельность, а дополнительная. Но в Вильнюсе выполнять такую работу стоит, поскольку хорошие мастера либо уехали за границу, либо, если работает в Литве - берет космические суммы. Вот мы (имеет в виду себя и друзей – DELFI) не завышаем цены и работаем", – рассказал он.

Доминикас удивлен, что жители Литвы платят столько, сколько просят мастера. "Например, если надо розетку подключить, есть провода, все подключено, надо только повесить люстру, я беру 7 евро. А обычная цена в Вильнюсе до 15 евро, но мастер берет за каждую работу отдельно, поэтому в итоге сумма будет еще выше", – сказал молодой человек.

"Я не из тех людей, кто "выжимает" деньги из клиентов. Обычно если мне звонят, я смотрю в интернете цены за конкретную работу и предлагают более низкую", – сказал он, заметив, что цены некоторых мастеров поражают и его.

"Раньше за починку одной точки сантехники брали 70 литов. Сегодня я беру 20 евро, а другие мастера - 50 евро. Но, я считаю, что платить 50 евро за то, что кто-то приедет, открутит и прикрутит два винтика, чтобы установить смеситель, когда сам смеситель столько не стоит, это кошмар", – сказал он.

Доминикаса также удивляет, что в наше время люди сами не могут сделать самые простые работы. Они соглашаются платить несколько десятков евро за 5-минутную работу, которую можно сделать самостоятельно, посмотрев соответствующие ролики на youtube.com.

Он сказал, что если надо, работает легально, берет бизнес удостоверение, но тогда и услуги будут стоить дороже, он предупреждает об этом клиента.

"Если человек хочет – мы выписываем счет. Но работа будет стоить на 50–100 евро дороже, все зависит от того, сколько времени занимает работа, поскольку бизнес удостоверение можно взять минимум на 5 дней и стоит оно около 40 евро. Бывают такие клиенты, которые согласны платить больше, чтобы получить счет", – рассказал Доминикас.

Такая дополнительная работа приносит ему несколько сот евро в месяц. Он заметил, что если бы это была основная деятельность, то на эти деньги можно было бы хорошо жить. "Мастер без проблем зарабатывает 800–1000 евро в месяц. Нормальные хорошие мастера получают и 2000 евро в месяц", – заметил Доминикас.

Но он согласен с тем, что хорошего мастера найти непросто. Доминикасу неоднократно приходилось переделывать брак непутевых работников.