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Анджей Почобут: Власти видят, что недовольство есть

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  • 26.07.2018, 14:24
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Анджей Почобут
Фото: «Белсат»

Даже не заангажированные в политику люди ведут «крамольные» разговоры.

Журналист и член БАЖ Анджей Почобут комментирует для «Белсата» ситуацию в связи с последними задержаниями журналистов и блогеров.

– Преследуют журналистов, блогеров по всей стране. Преимущественно «Белсат». Как бы Вы объяснили цель этих последних репрессий?

– Сейчас вообще очень напряженная ситуация в стране. В первую очередь – экономика. То, что плохо живется, что не видно перспективы, что нужно ехать работать за границу, – эти темы волнуют людей. Это то, о чем сегодня обычные люди, не заангажированные в политику, разговаривают. При этом все равно власти видят, что недовольство есть, и пытаются бить туда, где оно становится публичным. Те источники, те каналы, через которые это недовольство можно увидеть и услышать.

Когда люди разговаривают на кухнях или курилках, власть об этом знает, но с этим она не борется. Но, если это выливается в мир и становится общественным явлением, то этого она простить так просто не может.

И если мы посмотрим на журналистов, которых репрессируют, то у большинства претензии именно к социальной тематике, которая волнует людей. А блогеры и журналисты «Белсата» в первую очередь являются каналом трансмиссии общественного недовольства в публичную сферу.

– Почему сейчас взялись за Гродно, долгое время здесь журналистов практически по-серьезному не трогали? Можно ли к этой ситуации привязать нового главу КГБ в Гродно?

– Персонально к главе КГБ в Гродно я бы пока что эту ситуацию не привязывал. Мы видим, что в Бресте происходит, где заведено уголовное дело, в Гомеле. Я думаю, что это более глобальное явление. Хотя в Гродно всегда было много желающих сделать карьеру на политическом преследовании, чтобы после попасть в Минск. Если мы проследим карьеры гродненских КГБэшников, то видно, что в начале возбуждение уголовного дела, преследование, репрессии в отношении журналистов или политиков, а после люди с повышением переезжают в столицу. Центральная власть явно таким образом поощряет силовые структуры проявлять активность. И они готовы такую активность проявлять.

– Но такая жесткая форма? Давно такого не было, чтобы забирали столько техники, чтобы делали обыск в помещении, при том не самого журналиста, а его родных?

– Я думаю, что это дело – это пример для всех, что будет, если власть рассердится. Я думаю, что власти будут очень сильно искать, за что зацепить, и если они видят возможность, какую-то ошибку журналистов, которая случается у каждого, то власти за нее будут хвататься сразу. Поэтому надо быть достаточно осторожными с одной стороны, а с другой стороны не дойти до самоцензуры и не бояться.

– Как бы Вы спрогнозировали бы дальнейшее развитие событий с журналистами? Чем закончится дело?

– Трудно сказать. Я думаю, в этом уравнении столько неизвестных, что его так однозначно и быстро решить невозможно. Вместе с тем, если говорить о том, что можно сделать в этом деле, то чем больший резонанс, чем большее общественное внимание будет к этим делам, тем меньше шансов, что дела дойдут до суда.

Внутри политики Беларуси сегодня борются два вектора. С одной стороны силовые структуры, которым приказали держать общество за морду, чтобы просто никому в голову не пришло, что можно что-то здесь изменить. А с другой стороны – Министерство иностранных дел, которое получило приказ поискать пути улучшения отношений с Западом, привлекать туристов, инвестиции и т.д.

И в этих политических направлениях одни выполняют один приказ, а другие – другой. Каждому поставлены свои цели. В случае, если конкретное уголовное дело будет препятствовать реализации второй цели – улучшению тех же отношений с Западом, в этот момент власть откажется начинать или продолжать дело. Но при этом власть никогда не откажется от давления на общество.

– Как такой имидж соотносится со свободным режимом безвиза?

— Это не связано одно с другим. Что такое 30 дней? 30 дней — это, чтобы приезжали иностранцы и выдавали здесь деньги. Это как раз в рамках того второго задания, которое было поставлено властью. То есть привлечь западные деньги в Беларусь, чтобы поправить как-то ситуацию. Здесь абсолютно одно другому не мешает. Мы знаем много стран, где нарушаются права человека, но они притягательны, как туристические мекки, и туристы охотно туда едут, несмотря на то, что там внутри страны черт знает что происходит.


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