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Сельчане из-под Слонима напомнили чиновникам об их обязанностях

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  • 26.07.2018, 14:35
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Жители Зельвы устали от бесхозяйственности местных властей.

Жители городского поселка Зельва обратились в редакцию «Газеты Слонимской», чтобы рассказать о наболевшей проблеме. Люди устали терпеть бесхозяйственность местной власти.

На встрече с журналистами они заявили, что неоднократно обращались в местный райисполком с просьбами благоустроить дорожное покрытие на их улице, а также обеспечить дорогу качественными ливневками.

— Нам привозят этот песок, который после дождей размывает наши подворья, — сетовали жители улицы Комсомольской.

Некоторые жители этой улицы в своих огородах находят даже камни после дождя.

По словам людей, их дорога очень оживленная: в день по ней проезжает много транспортных средств, включая тяжелую технику, отчего на улице поднимается много пыли, которая оседает на их огородах и развешенном во дворе белье. Женщины говорили, что обращались в исполком к чиновнику, который проводил прием. Но он сказал, что у них на улице по документам давно лежит асфальт и что если они будут снова обращаться к нему с данной проблемой, он вызовет на них милицию.

Журналисты связались с главным инженером Зельвенского ГУП ЖКХ Ириной Головач, которая прокомментировала ситуацию следующим образом:

— Действительно, как по документам, так и по существу дорога на данной улице благоустроена. Это гравийная дорога, на которой по мере необходимости проводится грейдирование.

Что касается попадания песка в огороды, то, вполне возможно, это происходит из-за большого потока воды. Хотя технически выпавшие осадки должны стекать на прилегающую улицу Пушкина. Более того, на этот год бюджетные средства на лучшее благоустройство данной дороги — асфальтирование — не выделялись.


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