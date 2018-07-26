Александр Невзоров: Это обычные русские ребята 3 26.07.2018, 14:32

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Александр Невзоров

Публицист – о шестнадцати истязателях, которые пытали заключенного в российской колонии.

Напомним, неделей ранее «Новая газета» опубликовала видео с пыткой, которой 29 июня 2017 года сотрудники ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области подвергли заключенного Евгения Макарова.

Позже замначальника из ФСИН сказал, что заключенный очень много нарушал дисциплину и это все объясняет. Александр Невзоров комментирует его слова на «Эхе Москвы»:

– Давайте не будем цитировать чиновников в фуражках, мы понимаем, что разум вообще не живет под фуражками. Он не выдерживает, это не его среда. Он не может сохраниться под фуражкой.

Давайте начнем с того, что имеет ко мне непосредственное отношение. Во-первых, нюансы. Вот вы, наверное, уже слышали про православный Понос, про православный Прыщ и про православного Брежнева. Все 16 истязателей проводивших пытки идентифицируют себя как православные, а Прыщ, Понос и Брежнев – это клички этих вертухаев, которыми они оперируют при внутреннем общении.

Я посмотрел на дела этих ребят, ознакомился. Я могу сказать, что это не уроды, не изуверы. Это не извращенцы. Это обычные русские ребята. Сегодня среда отформатировала их вот в этих гогочущих садистов, пытателей, вертухаев, а в 17-м веке они, вероятно, так же гогоча, жгли старообрядцев, наблюдая за тем, как волосы слизывает с головы первыми космами пламени, как лицо постепенно покрывается пузырями так, что лица становится не видно.

А потом, в 19-м веке они бы на Бородинском поле сражались бы за веру, царя и отечество, в киверах, получали бы ордена, может быть, украсили бы собой галерею 12-го года. А в начале 20-го века, может быть, они расстреливали бы Николая Кровавого. А потом они трудились бы на комсомольских стройках. Потом мы могли бы их увидеть где-нибудь на Курской дуге. Ну, а в начале 19-го века они бы переоделись в малиновые пиджаки и золотые цепи.

То есть это обычный пластилин, из которого среда и система лепит всё что угодно, от маньяков, до монстриков, до героев в зависимости от того, в чем она нуждается на данный момент. Система лепит. Обычный пластилин, ничего более.

Мы знаем, что у России сильные пальцы и все движения отработаны. А почему происшедшее неизбежно, закономерно и почему оно будет повторяться, я сейчас поясню. Секрет, который так никто и не разгадал, с моей точки зрения, заключается в следующем. Вот в 90-е годы такого быть бы не могло. В ответ на такое любая зона встала бы и разорвала бы всё в клочья. Вот тогда было и пламя и погромы, и всё что угодно.

Но с тех пор власть научилась особенно в колониях давить любые бунты и любые всплески. Самые свирепые, самые квалифицированные держиморды в руководстве без интеллигентских штучек. Мощнейшая агентура среди осужденных, суперские спецсредства подавления, видеоконтроль, электронные блокировки дверей, секторов, скорость реакции тюремных спецназов, которые уже теперь не чикаются, они убивают. То есть зэки знают, что подавление беспощадное, и никто не церемонится, убивают сразу.

И вот тогда любая тюремная администрация боялась бунтов. Сейчас она не боится и поэтому легко беспредельничает. Она знает, что ответа зоны не последует нигде. Зона будет молчать в тряпочку.