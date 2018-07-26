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Крымский мост трещит по швам

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  • 26.07.2018, 14:43
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Переправа начала отделяться от полуострова.

Крымский мост не выдерживает автомобильную нагрузку, шатается и трясется. По словам экспертов, ситуацию усугубляет и сейсмологическая ситуация в регионе, пишет издание 1k.com.ua.

После открытия Крымского моста среди различных экспертов начались масштабные дискуссии. Одни выступают «за», другие выступают «против». В стороне не остались и обычные граждане. Недавно кто-то из жителей Крыма сфотографировал красивый кадр: над Крымским мостом ударила двойная молния. Казалось бы, это красивое и уникальное природное явление, однако стало причиной настоящих баталий. Дело в том, что огромная часть людей не верит в безопасность Крымского моста. Такого же мнения и целый ряд специалистов. Если говорить объективно, то мост может не выдержать непогоду, сильный ветер и шторм.

Жители Крыма уже рассказали, что мост буквально трещит по швам. Говоря о его реальном состоянии, они отметили, мост не выдерживает веса машин, которые по нему проезжают.

На опубликованных видеозаписях видно, что на въезде в Керчь на улице Чкалова Крымский мост буквально отходит от территорий полуострова. На фоне этого местные жители делятся своими впечатлениями после поездки по Крымскому мосту. По словам людей и их публикациям в твиттере, весь мост трясется и колышется. Люди переживают, что он не выдержит шторма и попросту рухнет. Большинство комментариев были именно такого характера.

Казалось бы, элементарно объединить Крымский полуостров с курортами Сочи, но почему-то при СССР такого указа никто не давал. Тогда ученые и правительство знало, что мост рано или поздно разрушится. К негативному и разрушительному влиянию погоды и сейсмологической ситуации добавляется и миграция льда в проливе. Как бы то ни было, если Крымский мост все же упадет, то это нанесет непоправимый урон экологии и принесет десятки жертв.


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