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Синоптики: Жаркая погода будет до конца июля

  • 26.07.2018, 14:45

Завтра днем на большей части территории страны пройдут дожди.

Жаркая погода будет в Беларуси до конца июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу, 27 июля, погодные условия на территории Беларуси будет по-прежнему определять очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины.

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура ночью составит от 15 до 20 градусов тепла, днем - плюс 25-31 градусов.

Неустойчивая погода еще сохранится 28 июля. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах будут с грозами. Ночью температура составит от 15 до 20 градусов тепла, днем - 26-32 градусов выше нуля.

В последние дни июля на погоду в Беларуси усилит влияние скандинавский антициклон, по периферии которого в страну будет поступать очень теплый воздух, дождей станет меньше, но будет жарко.

В воскресенье, 29 июля, местами, преимущественно по юго-западу республики, не обойдется без кратковременных грозовых дождей. Температура ночью составит 15-21 градус выше нуля, днем столбик термометра поднимется до 27-32 градусов.

В понедельник, 30 июля, преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью будет от 15 до 21 градуса тепла, днем - от 25 градусов выше нуля по северо-востоку до плюс 32 градуса по юго-западу страны.

Во вторник, 31 июля, ночью будет в основном без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 13-20 градусов, днем - 24-29 градусов. По югу страны воздух прогреется до плюс 31 градуса.


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