О необычном хобби первого белорусского космонавта напишут книгу 1 26.07.2018, 15:01

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В детстве Петр Климук увлекался вещами, не связанными с полетами.

Первый белорусский космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук уже вписал свое имя в мировую историю. Однако мало кто знает, что с детства он увлекается резьбой по дереву. Многолетнему хобби Петра Климука посвятят книгу, сообщает mlyn.by.

— Резьбой увлекаюсь уже более 50 лет. Посвящал этому все свободное время: работал в выходные, по вечерам, порой засиживался до утра. Сегодня у меня своя большая мастерская, где стоит около 150 различных станков для резьбы по дереву, — отметил Петр Климук.

Как подчеркнул директор издательства «Адукацыя і выхаванне» Николай Супранович, в будущую книгу войдет множество фотографий деревянных скульптур, над созданием которых работал знаменитый космонавт.