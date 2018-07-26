На Военном кладбище в Минске задержали троих волонтеров 6 26.07.2018, 15:16

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Они пытались помешать сотрудникам спецкомбината «благоустраивать» кладбище.

О конфликте с сотрудниками «Спецкoмбината КБО», который произошел днем 26 июля, «Радыё Свабода» рассказал историк Павел Королев.

«Мы увидели, что сотрудники спeцкoмбината разрушают детское надгробие, - рассказал Павел Королев. - Спросили, зачем они это делают. Они ответили, что демонтаж происходит с разрешения родных погребенного. Мы в ответ попросили показать нам документ, который бы подтверждал это. В ответ один из заместителей главы спецкомбината вызвал на нас милицию. Приехал наряд, и нас «пригласили» в РУВД. Сейчас поедем туда все».

Среди волонтеров, которых милиционеры забрали в РОВД, Павел Королев, Дмитрий Юркевич и Елена Каткова. Пока неизвестно, с какой целью их «пригласили» в отделение милиции.

Напомним, что 26 июля появилась новость о том, что прокуратура города Минска направила в Мингорисполком и Минкульт официальные письма о необходимости приостановке работ «в благоустройстве» Военного кладбища. По информации прокуратуры, в ходе «благоустройства» допущено нарушение законодательства.