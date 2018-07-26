Как детям иностранцев получить образование в Германии 2 26.07.2018, 15:20

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Какую школу лучше выбрать?

Считается, что для экспатов с детьми, приезжающих в Германию, идеальный выбор - международная школа. Так ли это? DW разбиралась.

Бонн, Хайдерхоф. Типичный немецкий район, где раньше в основном жили чиновники многочисленных министерств бывшей столицы ФРГ. В самом центре - зеленая аллея, ведущая к зданию школы. Она мало чем отличается от других начальных школ в Германии, но это только на первый взгляд.Independent Bonn International School, сокращенно IBIS, - международная школа c 1963 года. Преподавание здесь ведется на английском языке.

"На школьном дворе я больше слышу немецкий язык, - говорит директор школы Филип Уортон и с улыбкой добавляет. - Наши дети говорят на нем лучше, чем я". Преподаватели школы, как и ее руководитель, - носители английского языка. Сегодня в IBIS учатся более 250 детей из 42 стран. В период, когда Бонн был столицей ФРГ, здесь учились в основном дети дипломатов и сотрудников зарубежных представительств.

"Сегодня это, как правило, дети сотрудников международных концернов и организаций, которые расположены в Бонне, - Deutsche Post DHL Group, Deutsche Telekom или ООН". Для иностранца, приезжающего на работу в Германию, международная школа представляет особый интерес.

"Английский язык, безусловно, - важный момент, но еще важнее при выборе школы убедиться в том, что она действительно является международной", - говорит Роман Фримель (Roman Friemel), руководитель администрации Munich International School. А сделать это не так просто, так как "международная школа" как марка не защищена и теоретически так может называться любое образовательное учреждение.

Немецкие школы VS международные школы

В целом в Германии надо различать три типа международных школ. "Существуют школы с национальным профилем, например, японская, английская, греческая или русская, в которых преподавание ведется на языке страны, - рассказывает Роман Фримель. - Второй тип - это двуязычные школы, преподавание ведется на немецком и английском языках. И третий вид - настоящие международные. В них учатся представители многих национальностей (в мюнхенской школе их 65), которые разделяют общие ценности. Язык преподавания - английский. Языку страны пребывания, в данном случае немецкому, также уделяется большое внимание. При выборе школы в Германии можно ориентироваться на Ассоциацию международных школ в Германии, в которую входят 24 учреждения.

Надо сказать, что ни в Бонне, ни в Мюнхене сотрудники международных школ не захотели сравнивать свои учреждения с немецкой школой. И это один из важных аспектов, характеризующих международные школы в Германии: они не пытаются позиционировать себя лучше немецких. Мы тоже не будем пытаться их сравнивать, а скажем, чем они еще отличаются. "Классы у нас меньше, что позволяет обеспечить более индивидуальный подход к ученику", - говорит директор боннской школы. Большое значение придается компьютерным навыкам. "Информационные технологии - важный элемент нашего учебного плана. Обучение работе с компьютером осуществляется на регулярной основе. Ученики имеют свободный доступ к планшетам и ноутбукам. Для нас важно развить в них уверенность в обращении с цифровыми технологиями", - подчеркивает Филип Уортон. В этом аспекте немецкие школы пока сильно отстают, как подчеркивают представители немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom.

Дворец вместо кампуса

Last but not least: как же выглядят международные школы в Германии? От современных зданий до дворцовых комплексов! По мнению представителя мюнхенской школы, кампус - это только треть общего успеха. "Главное - на территории должен быть порядок, но я бы не стал судить о школе только по внешнему виду, - советует Роман Фримель. - Обязательно потратьте время на посещение школы, не выбирайте ее по каталогу. Посмотрите за кулисы, поверьте, эта инвестиция времени точно оправдана".

В международных школах Германии учатся и дети из немецких семей: их доля составляет от 25 до 30 процентов. Как отмечает руководитель администрации Munich International School, для иностранных специалистов, которые потом планируют уехать из Германии, международная школа - идеальное место. Сейчас в Мюнхене учатся 46 детей из русскоговорящих семей, в Бонне их доля составляет около четырех процентов от общего числа (в IBIS учатся более 250 детей).

Цена обучения и другие критерии

У международной школы в Бонне статус "Ersatzschule der Primarstufe", то есть ее программа в начальных классах соответствует программе обычной начальной немецкой школы. Это означает, что после четырех лет обучения дети могут продолжить учиться в этой же международной школе (в IBIS до 13 лет, в Munich International School до 19 лет) или перейти, например, в немецкую гимназию. Для родителей это важный критерий, ведь финансовая ситуация в семье за годы может измениться.

Вот мы и подошли к денежному вопросу. Международные школы - частные учебные заведения, поэтому за учебу в них придется платить. В месяц расходы на ребенка превысят 1000 евро. Однако, как подчеркивает Роман Фримель, "в международном сравнении цены за обучение в Германии скорее приемлемые: в среднем от 15 до 17 тысяч евро в год".

Для семей, которые планируют переезд из Германии в другую страну, очень важно изучить программу школы. Например, школа в Мюнхене обучает по системе International Baccalaureate (IB). На настоящий момент по всему миру 5188 школ готовят по этой стандартизированной программе. Если семье придется переехать по работе, например, в Токио, ребенок сможет продолжить обучение в местной международной школе без потери времени на привыкание к другой системе образования. Важно заранее поинтересоваться, куда ваш ребенок сможет поступить с дипломом об окончании международной школы. Ежегодная статистика мюнхенской школы показывает, например, что ее выпускники поступают как в немецкие вузы, так и в университеты США, Великобритании, Нидерландов.

Понятно, что стоимость обучения станет одним из критериев при выборе международной школы. Сам кампус произведет или не произведет на вас впечатление. Но не забывайте о других важных факторах, как уровень преподавания и аккредитация школы. Не постесняйтесь и попросите показать вам сертификаты.