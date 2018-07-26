Галина Смирнова: Я это просто так не оставлю 1 26.07.2018, 15:28

Бобруйская активистка намерена в борьбе за свои права пройти все инстанции.

В Могилевском областном суде 26 июля состоялось заседание по жалобе бобруйской активистки Галины Смирновой на майское постановление Бобруйского районного суда, пишет «Бобруйский курьер».

Но судья Павел Климов оставил приговор без изменений. Как рассказала Галина Смирнова:

- Было сделано много работы. Я подавала ходатайство на приобщение аудиозаписи к материалам дела. Ведь то, что написано в протоколе бобруйского судебного заседания, и то, что есть на аудио, - это два разных заседания. Ведь протокол - это отдельно вырванные словосочетания, которые являются полезными для обвинения. На заседании были разрешены аудио и видеосъемка.

Судья Климов приобщил аудиозапись к материалам дела. После этого был объявлен перерыв для их изучения. И как утверждает активистка, произошло это слишком быстро. Смирнова отмечает, что она представила две аудиозаписи. Каждая из них не менее двух часов. Но «проанализированы» они были за десять минут.

- Есть скоростное чтение, - шутит Смирнова, - а тут скоростное слушание. Каким образом за пять минут можно было дать оценку? За это время можно было только включить и выключить запись. Что можно сказать - с каждым днем все хуже и хуже ...

В любом случае я это так не оставлю. Далее - следующая инстанция, - говорит активистка.