закрыть
26 июля 2018, четверг, 18:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Госдума приняла закон о создании офшоров в РФ

4
  • 26.07.2018, 15:40
  • 1,686

Вначале будут созданы два офшора.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли пакет из семи законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, которые станут альтернативой зарубежным офшорам, сообщает snob.ru.

Ранее автор законопроекта депутат-единоросс Виктор Пинский пояснял, что «русские офшоры» должны привлечь в страну в первую очередь отечественные компании, зарегистрированные за границей. По его словам, САРы будут предлагать предпринимателям более гибкие условия работы. «При этом мы соблюдаем все обязательства по борьбе с «отмыванием» денег, добытых нечестным путем», — заметил он.

Как ранее уточнял глава Минэконоразвития Максим Орешкин, САРы должны заработать уже осенью этого года. Объем инвестиций в специальные районы составит более миллиарда долларов. По закону компания, которая захочет стать резидентом, должна быть создана до 1 января этого года и инвестировать как минимум 50 миллионов рублей за полгода.

Новые законы напрямую касаются российских компаний и бизнесменов, которые находятся в санкционном списке США. В апреле в него попали 24 россиянина и 14 компаний. Больше всех тогда пострадали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Виктор Вексельберг.

Офшор — территория для иностранных компаний с низкими или нулевыми налогами, простыми правилами корпоративной отчетности и управления, при которых можно скрыть настоящих владельцев бизнеса.В мире насчитывается более 50 офшорных зон.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич