Госдума приняла закон о создании офшоров в РФ 4 26.07.2018, 15:40

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Вначале будут созданы два офшора.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли пакет из семи законопроектов о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, которые станут альтернативой зарубежным офшорам, сообщает snob.ru.

Ранее автор законопроекта депутат-единоросс Виктор Пинский пояснял, что «русские офшоры» должны привлечь в страну в первую очередь отечественные компании, зарегистрированные за границей. По его словам, САРы будут предлагать предпринимателям более гибкие условия работы. «При этом мы соблюдаем все обязательства по борьбе с «отмыванием» денег, добытых нечестным путем», — заметил он.

Как ранее уточнял глава Минэконоразвития Максим Орешкин, САРы должны заработать уже осенью этого года. Объем инвестиций в специальные районы составит более миллиарда долларов. По закону компания, которая захочет стать резидентом, должна быть создана до 1 января этого года и инвестировать как минимум 50 миллионов рублей за полгода.

Новые законы напрямую касаются российских компаний и бизнесменов, которые находятся в санкционном списке США. В апреле в него попали 24 россиянина и 14 компаний. Больше всех тогда пострадали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Виктор Вексельберг.

Офшор — территория для иностранных компаний с низкими или нулевыми налогами, простыми правилами корпоративной отчетности и управления, при которых можно скрыть настоящих владельцев бизнеса.В мире насчитывается более 50 офшорных зон.