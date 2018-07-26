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Фотофакт: В Пинске столкнулись два «Джили»

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  • 26.07.2018, 15:44
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В ДТП пострадала пассажирка третьего авто.

ДТП с участием «Джили» произошло в Пинске утром 25 июля, сообщает «Медиа Полесье».

По предварительной информации УГАИ области, 60-летний житель Давид-Городка на автомобиле марки «Джили SC7» двигался по улице Белова в направлении от моста через Пину к улице Завальной.

Мужчина начал поворачивать налево на улицу Завальную, не пропустил двигающийся во встречном направлении автомобиль «Мицубиси Аутлендер» под управлением 44-летнего пинчанина.

В результате столкновения «Мицубиси Аутлендер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоящим там «Джили SC7», которым управлял 36-летний житель деревни Большие Викторовичи.

В результате столкновения пострадала 43-летняя пассажирка «Мицубиси», которая сидела сзади и не была пристёгнута ремнём безопасности. Женщину с травмами госпитализировали в Пинскую центральную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.


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