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Церкви Беларуси призвали защитить Куропаты и молиться у крестов

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  • 26.07.2018, 15:52
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Фото: KP.by

Активисты обратились к предстоятелям христианских конфессий.

Сегодня, 26 июля, защитники Куропат разослали в основные христианские Церкви Беларуси обращение с призывом выступить в поддержку национального мемориала и проводить молитвы в урочище, сообщает пресс-служба БХД.

Текст обращения:

«Дорогие предстоятели!

В начале июня в охранной зоне крупнейшего белорусского национального некрополя Куропаты, где сталинский режим в 1937-1941 годах расстрелял, по разным оценкам, от 30 до 250 тысяч невинных людей, с разрешения властей открылся ресторанно-развлекательный комплекс «Поедем, поедим».

Куропаты стоят в одном ряду с Освенцимом, Майданеком, Катынью. Это один из самых больших в Европе и мире могильников жертв тоталитарных режимов.

С 31 мая этого года сотни активистов демократического движения организовали бессрочную стражу протеста с требованием закрыть ресторанно-развлекательный комплекс в Куропатах. Представители милиции ежедневно составляют на участников куропатской защиты многочисленные административные протоколы, результатом которых становятся суды, штрафы и аресты.

Мы обращаемся к вам с призывом выступить против открытия ресторанно-развлекательного комплекса в Куропатах и помолиться у куропатских крестов.

Национальный некрополь Куропаты — это символ страданий нашего народа, место, в почитании которого проявляется мораль и общества в целом, и каждого гражданина в отдельности.

Мы надеемся услышать ваш голос в защиту Куропат, где кровь жертв безбожного коммунистического режима до сих пор взывает к Господу».

Среди прочих, обращения отправлены православному митрополиту Павлу, католическому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, епископом крупнейших протестантских объединений — руководителю пятидесятников Сергею Цвору, баптистов Леониду Миховичу, полноевангельских церквей Леониду Вороненко.

27 июля планируется направить специальные обращения иудейской и мусульманской общинам.


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