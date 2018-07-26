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Названы европейские университеты с лучшим преподаванием по мнению студентов

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  • 26.07.2018, 15:58

Помимо этого, университеты оценивались по объективным показателям.

Оксфорд признали лучшим европейским вузом по качеству преподавания, согласно рейтингу университетов в сфере преподавания Times Higher Education. На втором месте оказался Кембридж, а замыкает тройку лидеров Сорбонна.

Половина оценки университета зависела от отзывов студентов. Больше 30 тысяч студентов из 240 с лишним европейских университетов оценивали свой вуз по качеству учебы и ее сложности, возможностям взаимодействовать с преподавателями и поощрению ими критического мышления у студентов.

Помимо этого, университеты оценивались по объективным показателям: какие оценки получают студенты и где потом применяют свои знания, какие у преподавателей есть образовательные средства (например, есть ли у них доступ к интерактивным материалам и оборудованы ли классы современными устройствами) – в целом использовалось 13 критериев.

Это пилотная версия рейтинга. В ней рассматривались университеты всего восьми европейских стран: Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Португалии и Ирландии. Наиболее известный рейтинг Times Higher Education (THE World University Rankings) оценивает университеты мира и больше внимания уделяет не только процессу обучения, но и результатам — подготовке ученых и профессионалов в разных сферах.

Оксфорд признали лучшим европейским вузом по качеству преподавания, согласно рейтингу университетов в сфере преподавания Times Higher Education. На втором месте оказался Кембридж, а замыкает тройку лидеров Сорбонна.

Половина оценки университета зависела от отзывов студентов. Больше 30 тысяч студентов из 240 с лишним европейских университетов оценивали свой вуз по качеству учебы и ее сложности, возможностям взаимодействовать с преподавателями и поощрению ими критического мышления у студентов.

Помимо этого, университеты оценивались по объективным показателям: какие оценки получают студенты и где потом применяют свои знания, какие у преподавателей есть образовательные средства (например, есть ли у них доступ к интерактивным материалам и оборудованы ли классы современными устройствами) – в целом использовалось 13 критериев.

Это пилотная версия рейтинга. В ней рассматривались университеты всего восьми европейских стран: Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Португалии и Ирландии. Наиболее известный рейтинг Times Higher Education (THE World University Rankings) оценивает университеты мира и больше внимания уделяет не только процессу обучения, но и результатам — подготовке ученых и профессионалов в разных сферах.


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