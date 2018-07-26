Свидетель по делу об отравлении «Новичком» описал внешность подозреваемого 2 26.07.2018, 16:05

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Фото: EPA-EFE/RICK FINDLER

Стало известно, кого показывают на фото британские полицейские.

Один из очевидцев по делу об отравлении в британском Эймсбери Джош Харрис (издание Daily Mail называет его ключевым свидетелем) описал РБК фотографию предполагаемого подозреваемого, которую ему 22 июля показала полиция. По словам Харриса, он видел мужчину с фотографии вместе с парой Чарли Роули и Дон Стерджес у парка Queen Elizabeth Gardens в Солсбери в день их отравления.

Отравление в Эймсбери

Роули и его подруга Дон Стерджес попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это боевое отравляющее вещество «Новичок»). Стерджес скончалась через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.

По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где нашла флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери (пригород Солсбери). В его апартаментах Стерджес распылила содержимое на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он подобрал флакон на улице и подарил подруге.

Джош Харрис проживал в одном общежитии с Дон Стерджес в Солсбери и был знаком с погибшей. «Мне показали фотографию мужчины в профиль у общежития John Baker House, у него черные волосы, борода и усы. На нем была кожаная куртка, он европейской внешности. Ранее, до инцидента, я его не видел в Солсбери и не знал его лично. Видел этого типа лишь однажды — вместе с Чарли и Дон у парка Queen Elizabeth Gardens в день, как оказалось, отравления», — сказал Харрис, уточнив, что человеку на снимке на вид около 30 лет.

Знакомый Стерджес подчеркнул, что мужчина, находившийся рядом с парой, был в той же кожаной куртке, а также черных брюках и замшевых ботинках. «[Он] довольно высокий — около 6 футов (более 180 см) <…> Я проходил быстро и не разговаривал с ними, но ребята были в отличном расположении духа», — продолжил Харрис. По его словам, в парке пара могла подобрать неизвестный флакон. Затем они заходили в общежитие Стерджес и только после этого отправились в дом Чарли Роули в Эймсбери — город в 10 км от Солсбери. Сопровождал ли пару предполагаемый подозреваемый, Харрис не знает. «Через некоторое время я попал в больницу [по личным обстоятельствам], и тогда эвакуировали наше общежитие», — отметил он.

Кроме того, полиция «пару недель назад» показывала Харрису и его подруге, жительнице Солсбери, фотографию трех человек у общежития John Baker House. Как рассказала РБК жительница Солсбери, пожелавшая сохранить анонимность, на фотографии были блондинка в ярком платье 35–40 лет по имени Хелен и двое сидящих на ступеньках молодых людей. Харрис пояснил РБК, что на фотографии у общежития его знакомые: «Хелен — местная наркоманка, Мэтт и Брэндон».

«Того, кого ищет полиция, на фото с ними не было. Но полицейские задавали общие вопросы, могли ли ребята знать его, когда и при каких условиях могли с ним говорить или приглашать в гости», — отметил Харрис.

О том, что у британских следователей появилось фото подозреваемого по «делу Скрипалей», сообщала Daily Mail 22 июля. Полиция, по данным издания, использовала технологию распознавания лиц для идентификации предполагаемых подозреваемых, попавших в кадр камер наружного наблюдения.

«Дело Скрипалей»

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим в причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.

«Дело Скрипалей» полиция, согласно Daily Mail, расследует вместе с отравлением в Эймсбери, так как, по данным британских правоохранительных органов, Чарли Роули и Дон Стерджес отравились тем же нервно-паралитическом веществом, что и Скрипали.