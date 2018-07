Куда отправиться и что посмотреть в Беларуси в августе 26.07.2018, 16:21

Фестивальный август стартует прямо с первых чисел.

…Желтых листьев становится все больше, а дожди уже напоминают осенние. Но лето еще не закончилось. Есть возможность как следует оторваться на праздниках и фестивалях, пишет planetabelarus.by. Раскачиваться некогда: фестивальный август стартует прямо с первых чисел!

OPEN AIR VIVA BRASLAV

С 3 по 5 августа пройдет один из крупнейших open air Беларуси — Viva Braslav. Этот популярный фестиваль ежегодно проводится летом на территории Национального парка «Браславские озера». В июле 2017 года фест посетили более 21 000 человек.

В 2018 году лучший летний уикенд страны встретит гостей на площадке в 230 000 квадратных метров двухдневной музыкальной программой и непередаваемой атмосферой пляжного отдыха. Крупнейший живописный кемпинг, обильное разнообразие фудкортов и зон развлечений сделают отдых комфортным и запоминающимся.

На трех музыкальных сценах выступят более 50 артистов, среди которых топовые исполнители из России, Украины, Беларуси и EDM-диджеи. Так, на первой сцене 3 августа будут выступать Иван Дорн, Артем Пивоваров, NIZKIZ, Intelligency, БАКЕЙ, Groove Dealers, Tempo Bay, The Empry, Stadiumx, Arston. А 4 августа зрителей побалуют своей музыкой ALEKSEEV, Бьянка, Мальбэк и Сюзанна, Скруджи, Сергей Бобунец (Ex. «Смысловые галлюцинации»), NUTEKI, Jay Hardway и Dannic, а также CMC$, Kill The Buzz. На второй сцене соберутся любители Techno и Trance музыки, среди исполнителей: Alexander Popov, Matt Bukovski, Igor Shep, Gurami.

На третьей сцене, в настоящем «Колизее» будет происходить энергичный «бэйс» движ с участием сильнейших столичных музыкальных «гладиаторов», которым нет равных в Future Bass, Trap, Hip-Hop, Bass House, Bassline, Afro Bass, UKG Bass, Jersey Club и др. BASS «дисциплинах».

Спортивная программа будет включать более 10 видов спорта. Соревнования, шоу-программы и мастер-классы по скейтбордингу, пляжному футболу и волейболу, воркауту, американскому футболу, вейкбордингу, кросс-кантри, слэклайну, баскетболу 3х3, хайлайн, а также «Чемпионат по переноске жен», «Пивная миля» и «Забег по воде». Предполагается, что пройдут шоу-баттлы и мастер-классы от профессиональных танцоров из Беларуси и Латвии от классического Break-dance до экстравагантного Vogue, а также чемпионат Беларуси по тверку.

Мероприятие украсит финал конкурса красоты «Мисс Viva Braslav 2018». 15 красавиц со всей Беларуси претендуют на звание Музы фестиваля.

Запланированы также эффектные бои от спортсменов ММА.

В общем, скучно не будет!

Где: Витебская область, Браслав, озеро Дривяты

ФЕСТИВАЛЬ «РОК ЗА БОБРОВ»

4 августа на аэродроме «Боровая» состоится одиннадцатый музыкальный фестиваль «Рок за Бобров».

Из года в год он становится самым посещаемым фестивалем Беларуси, попадает в рейтинги лучших фестивалей Восточной Европы, с каждым годом на мероприятие приезжает все больше и больше зрителей из соседних стран. Эксперты называют его «белорусским Вудстоком».

В разные годы на фестивале выступали такие топ-звезды как «Океан Эльзы», «Мумий Тролль», «Каста», «Чайф», «Вопли Видоплясова» и другие. Вместе с этим фестиваль всегда был площадкой для молодых белорусских исполнителей, с которой они стартовали на сцене и завоевывали признание аудитории.

На «Рок за Бобров 2018» выступят семь 7 хедлайнеров, которые исполнят свои лучшие хиты. Территория фестиваля увеличится вдвое, а сцена – втрое. Первыми объявленными героями фестиваля «Рок за Бобров-2018» стали: группа «Звери», созданная в 2001 году, Noize MC, которая является одной из самых гастролирующих групп, Louna – идеальный проект для больших и драйвовых рок-фестивалей. Среди участников также группы ДДТ, «Ляпис-98», «Сплин». Также на фестивале выступят белорусские группы ЛСП, J:МОРС и «Дай дорогу».

Организаторы обещают, что зона фудкортов и количество точек общественного питания вырастет почти в два раза. Вырастет и количество биотуалетов.

Начало фестиваля в 12.00

Где: Минск, аэродром Боровая

«РЫЦАРСКИЙ ФЕСТ-2018»

4-5 августа в Мстиславле состоится очередной «Рыцарский фест –2018».

Торжественное открытие праздника средневековой культуры состоится в 10.00. Зрители увидят шествие и представление рыцарских клубов, творческих коллективов, конно-исторического клуба «Золотая шпора».

Затем на Замковой горе начнутся рыцарские конные забавы, а также бои пеших рыцарей в формате 5х5 или 10х10, и турнир лучников.

В программе фестиваля также: флаг-шоу «Балаганы» (Театр огня и фарса «Balagan Band»), выступления группы «Літы Талер», тактические бугурты («Захват знамени», «Охрана Короля» и т.д.), массовые сражения, ходульное шоу «Балаганы на ходулях», показательные выступления и анимация со зрителями от клуба «Шотландская пехота», театрализованный штурм замка, мастер-классы для зрителей по средневековым танцам. Состоится концерт фолк-рок группы Alkonost (РФ). Зрителей порадует яркое фаер-шоу.

Где: Могилевская область, Мстиславль

А-ФЕСТ В ЛОШИЦКОМ ПАРКЕ

Фестиваль А-Фест (A-Fest) в Лошицком парке пройдет 11 августа.

Это крупнейший в Минске бесплатный open air лета. Хедлайнером фестиваля станет британская поп-певица Софи Эллис-Бекстор, а с белорусской стороны — группа «Без Билета». Компания «Аливария» накануне дня рождения одного из самых знаменитых правителей Минска — графа Чапского — организует фестиваль европейского отдыха A-fest на открытом воздухе, с едой, музыкой и развлечениями. На территории парка будут размещены зоны с различными играми, фудкорт с драниками и бургерами, концертная площадка.

Фестиваль начнется днем и закончится в 23 часа. Все это время на территории парка для гостей будут проводить конкурсы и игры, а на сцене выступят белорусские и зарубежные музыканты. Например, на фестивале выступит французский музыкальный хаус-поп-дуэт Modjo.

Для детей организуют детский городок.

Туалетов в этом году поставят не меньше, чем в прошлом, поэтому больших очередей быть не должно.

Организаторы советуют приезжать на пивной фестиваль на велосипедах или общественном транспорте, так как с парковкой могут быть проблемы.

В прошлом году фестиваль посетили 150 тысяч человек. В этом году организаторы ожидают не меньше гостей.

Где: Минск, Лошицкий парк

МЕДОВЫЙ, ЯБЛОЧНЫЙ И ОРЕХОВЫЙ СПАС

В августе православные верующие отмечают несколько значимых праздников. Первый Спас называется Медовым. В этот день начинается сбор меда и его освящение. Можно сказать, что это праздник пчеловодов. Он будет отмечаться 14 августа.

Со дня первого Спаса начинается Успенский пост и длится до 28 августа. Есть еще Яблочный и Ореховый Спасы. Яблочный Спас приходится в нынешнем году на пятницу, 19 августа. Именно с этого дня яблоками можно лакомиться безо всяких ограничений.

«ПУТЬ ВИКИНГОВ 2018»

18-19 августа состоится Международный фестиваль раннего средневековья «Путь Викингов 2018». Праздник посвящен эпохе легендарного торгового пути «из варяг в греки», который десять столетий назад связывал Балтийское море и Византийские земли и проходил по территории современной Беларуси.

В рамках фестиваля «Путь Викингов» состоятся воинские состязания: «Круг Одина», «Круг Локи», массовые сражения стенка на стенку, турнир копейщиков, сражения отрядов («битва на мосту», штурм ворот «замка», «охрана конунга»). Варяжские купцы будут продавать свой товар на рыночной площади, мастера-ремесленники предложат поучаствовать в многочисленных мастер-классах по гончарству, кузнечному и оружейному делу, обработке камней.

На концертной площадке, которая расположится среди камней древнего кромлеха, пройдут выступления музыкантов, танцевальные мастер-классы, танцы-игры.

На протяжении всего фестиваля будут действовать активные зоны для гостей праздника: тиры, метание копий и топоров, обучение фехтованию, полоса препятствий.

Где: Парк-музей интерактивной истории «Сула» (Минская обл. Литвенский сельсовет, д. Сула, 14)

В ГОСТИ К ЛЕПЕЛЬСКОМУ ЦМОКУ

Любители легенд и преданий не смогут пропустить пятый международный фестиваль мифологии «В гости к Лепельскому Цмоку». Всех, кому интересна тема мифологии и ее отражение в культурах разных стран, кто любит хорошую музыку и народные традиции, приглашают в Лепель 18 августа.

Как рассказала главный организатор и вдохновитель этого необычного действа Ольга Маханенко, хозяйка агроусадьбы «Приозерная», учитывая, что Цмок, по легенде, обитал в водах Лепельского озера, основная площадка фестиваля развернется именно здесь, в городском парке, поближе к воде.

По традиции, в празднике примут участие известные белорусские коллективы и любимые исполнители, а также зарубежные ансамбли. Будет звучать белорусская вокально-инструментальная музыка различных жанров и художественных направлений. Пройдут мастер-классы, свои изделия покажут народные мастера и ремесленники, флористы и художники. Будет широко представлена народная кухня. Гости фестиваля смогут принять участие в народных обрядах. Найдутся увлекательные занятия и для детей.

Организаторы обещают множество приятных сюрпризов для участников. И, конечно, каждый сможет сделать потрясающее фото с Цмоком на память

Начало праздника в 11.00!

Где: Витебская область, г. Лепель

ЭКОФЕСТИВАЛЬ «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»

19 августа в Шарковщине пройдет экофестиваль «Яблочный Спас» — один из самых интерактивных и вкусных фестивалей лета. Душевное место и люди, интересные площадки, разнообразные мастер-классы, интерактивная свадьба, картины из яблок и просто наслаждение природой и свежим воздухом — и все это можно найти на фестивале.

В нынешнем году гостей праздника ждут самые разнообразные развлечения: яблочная ярмарка, дегустационная аллея кулинарных яблочных изысков и напитков для детей и взрослых, благотворительный аукцион яблочных пирогов, флешмоб «Картина из яблок», арт-маркет «Райские яблоки», конкурс «Яблочная красавица», «Яблочная свадьба», мастер-классы и веселые состязания из сельской жизни и даже «печка отзывов и предложений». И что самое главное – все площадки будут интерактивными, а значит, каждый гость сможет попробовать свои силы в любом занятии, будь то колка дров или мастер-класс по гончарству.

Где: Витебская область, Шарковщина

«ГАННЕНСКИЙ КИРМАШ» В ЗЕЛЬВЕ

Юбилейный, десятый «Ганненский кирмаш» в Зельве пройдет 25-26 августа.

Как и прежде, на празднике в центре внимания будут лошади. Каждый желающий сможет прокатиться на повозке или бричке. Организаторы обещают выставку-продажу караваев, ярмарку ремесел и «Город мастеров», аттракционы для детей, разнообразные выставки. На улицах райцентра развернутся подворья сельскохозяйственных организаций, где в течение дня для гостей будут проходить интерактивные обрядовые мероприятия. Культурная программа подразумевает участие коллективов из Латвии и Польши.

Найти зону фудкорта гостям будет просто: по баннеру «Гатуем сваё». Подобная практика для ярмарки не в новинку. Год назад владельцы зельвенских агроусадеб «Дорогобушка», «Сад моей мечты» и «Верес», а также представители Князевской СШ угощали участников ярмарки. На этот раз количество торговых мест на фуд-корте значительно увеличится. Приглашены гости из Минской, Брестской, Гродненской областей, а также из Литвы.

Любители региональной кухни найдут, чем подкрепиться: ароматный хлеб и сдоба от Волковысской агроэкоусадьбы «Ольхово», самобытные блюда национальной кухни Зельвенского района, а для настоящих гурманов – виноградные улитки.

Где: Гродненская область, г.п.Зельва

ПИВНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХМЕЛЬНОВ FEST»

25 августа состоится второй пивной фестиваль «Хмельнов FEST».

В прошлом году этот праздник собрал 24 тысяч человек. Фестиваль очень насыщен активациями для всех категорий — мужчин, женщин, детей. Начнется в 12.00. Целый день будет играть музыка, хедлайнер – «Машина времени».

Мероприятие объединит не только мужчин с их историями, увлечениями и интересами, это также праздник для всей семьи, где каждый сможет найти себе занятие по душе. Захватывающие развлечения весь день, масса конкурсов, приятных призов и подарков, любимые ритмы, вкусные удовольствия, пенное пиво ожидают посетителей.

Настоящие мужчины смогут посоперничать в рыбной ловле, жонглировании футбольным мячом и попробуют как можно дольше удержаться на двигающемся быке. В этот день мужчины смогут побывать в креслах у профессиональных барбер-шоперов абсолютно бесплатно. А также пройдут соревнования по дартсу, на ретро-площадке желающие смогут сразиться в городки, шашки и домино.

Женщины смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников, кружек, изготовлению фирменных брошек, научиться танцевать, готовить вкусный чай, а популярный бьюти-блогер поделится рецептами красоты на основе пива. Помимо этого профессиональные визажисты сделают бесплатный макияж всем желающим.

Где: Минск, парк-сквер «Старостинская слобода» перед гостиницей «Беларусь», ул. Старожевская, 15.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ «НАВАЛЬНIЦА»

25 августа профессиональные команды пиротехников поборются за Гран-при Международного фестиваля фейерверков «Навальнiца».

Участники являются неоднократными победителями и призерами международных выступлений и знают, как удивить избалованного фейерверками зрителя и авторитетное международное жюри.

«Навальнiца» — это семейный отдых. Днем площадка ГСОК «Логойск» будет отдана детям: спортивные игры и квесты, детский городок, аттракционы, вейкпарк. Взрослых в это время будет ждать интернациональный фудкорт, лаунж-зона, зона барбекю и пляж.

«Навальнiца» — это традиционно качественная музыкальная программа.

Маланка Оркестра, Крамбамбуля, Brutto — отличный разогрев перед кульминацией всего вечера: три грандиозных музыкальных фейерверка в исполнении лидеров пиротехнической индустрии.

Где: Минская область, ГСОК «Логойск»

…Разумеется, это далеко не все мероприятия, которые ожидают любителей развлечений в августе. Кроме них, можно организовать пикник на природе, поехать в лес за грибами, отправиться на дачу, порыбачить, сходить на выставки, в кино, на концерт или поучаствовать в квесте. Или просто погулять по паркам и скверам, наслаждаясь последними днями лета. Ведь очень скоро оно заканчивается…