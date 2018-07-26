Золотой мост 2 Telegram-канал, «СерпомПо»

26.07.2018, 16:17

3,070

И все-таки правительство РФ не дружит с головой.

Когда вся страна обсуждает пенсионное ограбление, правительство обсуждает… что? Вот чем оно занято?

Строительство моста на Сахалин! Комментарии министра экономического развития Максима Орешкина не оставляют сомнений: предмет дискуссии — не сама идея. Она уже не подлежит обсуждению. Теперь дискутируются детали: мост или тоннель, откуда пойдут деньги — из бюджета или из государственной РЖД.

Вы же понимаете, что бюджет 100%-ой дочки государства РЖД — это такой же госбюджет? Ведь если бы деньги не пошли на строительство моста — они могли бы быть изъяты в бюджет в виде дивидендов…

Строительство этого моста заведомо неокупаемое мероприятие. Он вдвое дороже керченского), а движение по нему будет в десятки раз меньше.

540 млрд руб — сумма наверняка еще вырастет и непонятно, включает ли она стоимость инфраструктуры на Сахалине и в Хабаровском крае. Этого достаточно, чтобы отодвинуть пенсионную реформу на полтора года.

Проект еще имел бы — может быть! — смысл, если бы Япония поддержала строительство моста/тоннеля Сахалин-Хоккайдо. Сахалин стал бы транзитером. Но российские власти встретили вежливое, но вполне определенное «Нет». Японцы считают этот грандиозный проект («сделать Японию континентальной державой», как говорит российская сторона) экономически не обоснованным. И вкладываться в него не будут. А мы, оказывается считаем обоснованным строительство моста на Сахалин и без Японии… Само название документа — «Обоснование инвестиций» — выглядит анекдотом…

У редакции СерпомПо есть такое подозрение, что правительству не дают покоя сверхдоходы сахалинских СРП (соглашений о разделе продукции), которые идут в региональный бюджет. По обоим соглашениям пройдена стадия возмещения инвестиций и сейчас делят прибыльную нефть и газ, что дает действительно сверхдоходы участникам и бюджетам. Которые уже позволили сделать сахалинский бюджет чуть ли не единственным в стране, который не имеет регионального долга.

В бюджете 2018 года было пересмотрено распределение доходов: остров вместо 75% по «Сахалину-2» получил только 25% и обещание вернуть часть средств в виде субсидий. Деньги просто отобрали. А теперь правительство заставит региональный бюджет вложится в железнодорожную инфраструктуру на острове… Как будто тратить деньги сахалинцам больше не на что.

А кто будет подрядчиком строительства? Ведь все это мостостроительство намечено, похоже, только ради него. Напомнить, что при строительстве крымского моста решение правительства в пользу друга президента было принято без конкурса? А теперь его мощности простаивают?

Telegram-канал, «СерпомПо»