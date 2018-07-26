«Кровавая» Луна и великое противостояние Марса: как увидеть редчайшее явление 26.07.2018, 16:25

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Астроном рассчитал хронологию лунного затмения для Минска.

27 июля произойдет полное лунное затмение: Луна более ста минут будет находиться в земной тени. По удачному совпадению, Марс в этот вечер будет выглядеть особенно крупным и ярким. Наблюдать за редкими астрономическими явлениями смогут миллионы человек, в том числе и белорусы, пишет tut.by.

Главное лунное затмение века

Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Наилучший вид на затмение предоставится жителям востока Африки, Индии, Средней Азии и Аравийского полуострова. Из Беларуси не получится увидеть начало полутеневого затмения Луны. Однако полную фазу — когда Луна полностью погрузится в тень Земли — будет видно со всей территории нашей страны с 22.30 до 00.13.

Во время затмения Луна, Земля и Солнце окажутся на одной линии. Наша планета расположится между Солнцем и Луной, закрывая спутник от солнечного света. Луна постепенно окрасится в красно-коричневый цвет, а после вернется к своему обычному оттенку.

Это затмение станет самым продолжительным в XXI веке: его полная фаза продлится около 103 минут. Всё из-за того, что центр Луны подберется почти к самому центру земной тени. К тому же в момент затмения спутник будет находиться вблизи апогея своей орбиты — максимально удаленной точки по отношению к Земле.

Астроном-любитель Андрей Лейчик рассчитал хронологию лунного затмения для Минска.

20.15 — начало полутеневого затмения (этот этап мы не увидим, Луна еще под горизонтом)

21.06 — восход Луны

21.19 — заход Солнца

21.24 — начало частного лунного затмения (Луна начнет входить в тень Земли)

22.30 — начало полного лунного затмения (Луна полностью погрузится в тень Земли)

23.22 — максимум лунного затмения (Луна ближе всего к центру земной тени)

00.13 — завершение полной фазы затмения (Луна начнет выходить из тени Земли)

01.19 — завершение частного затмения (Луна полностью выйдет из земной тени)

02.29 — окончание полутеневого лунного затмения (оттенок спутника снова станет обычным)

Луна взойдет из-под горизонта в юго-восточной части неба. В зависимости от атмосферных условий оттенок спутника может различаться. Увидеть затмение получится только в ясную погоду. Если небо затянут тучи, затмение можно будет посмотреть онлайн на YouTube-каналах сайта timeanddate или проекта Virtual Telescope.

Великое противостояние Земли и Марса

Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

В этот же вечер можно будет наблюдать Великое противостояние Марса. Так называют моменты, когда красная подходит к нашей планете максимально близко — меньше, чем на 60 миллионов километров. При этом Марс сияет на небе, как очень яркая звезда, уступая по яркости лишь Венере.

27 июля красная планета взойдет в 21.58 в юго-восточной части неба. В момент максимальной фазы затмения Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на 6−7 градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога и иметь красный цвет.

Великие противостояния случаются через каждые 15 или 17 лет. В следующий раз Земля и Марс сойдутся настолько близко 16 сентября 2035 года.