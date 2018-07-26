Пикет запретить можно, а солидарность - нет 1 26.07.2018, 16:33

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Во всех регионах Беларуси хотели провести пикеты в поддержку профсоюза РЭП.

Весной во всех регионах Беларуси были поданы заявки на проведение пикетов протеста против уголовного преследования лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комликa, сообщает правозащитный центр «Весна».

Но по направленным заявкам активисты получили отказы от местных властей. Например, Брестский городской исполнительный комитет мотивировал это тем, что в заявленном месте будет проходить молодежный фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей. Основанием для запрета пикета в Барановичах стало отсутствие договоров с милицией, больницей и жилищно-коммунальным хозяйством. В Могилеве местные власти в качестве причин запрета пикета обозначили отсутствие уплаченных договоров с соответствующими органами и "неправильное" место проведения пикета - около горисполкома.

Во многих городах (Гомель, Минск, Брест, Светлогорск) запретили пикеты, мотивировав это проведением других мероприятий. В Минске профсоюз РЭП проверил, действительно ли на тех местах пройдут другие массовые мероприятия. Но никаких собраний не было замечено на тех местах. Чиновники отказывали в проведении акций людям в местах, которые сам же Мингорисполком и установил в качестве разрешенных мест для организации и проведения гражданских собраний.

В Мозыре местные власти также запретили пикет солидарности с профсоюзом РЭП, который был запланирован 15 марта 2018 года, мотивировав это отсутствием договоров с соответствующими органами, а также "неправильным" местом пикета.

Правозащитник ПЦ «Весна» Владимир Телепун пытался обжаловать решение Мозырского райисполкома о запрете пикета, тем самым добиться законности в этом вопросе. Но Гомельский областной суд дважды в порядке кассации и надзора оставлял решение Мозырского исполкома о запрете пикета без изменений.

20 июля 2018 года Гомельской областной суд ответил правозащитнику на жалобу на запрет Мозырского райисполкома в проведении пикета протеста против уголовного преследования лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика.

Председатель Гомельского областного суда Шевцов согласился с тем, что пикет можно проводить только в определенных законодательством местах. Также суд высшей инстанции согласился с тем, что перед подачей заявления о проведении массового мероприятия (в не зависимости от его вида), надо заранее заключать договоры на охрану общественного порядка, на медицинское обслуживание на время проведения мероприятия и о обеспечении уборки после его проведения.

Беларуси с 25 июля 2018 года начали действовать «изменения» в законе "О массовых мероприятиях". Но, по мнению правозащитников, правки, внесенные в закон, никак не решают существующие проблемы с проведением в стране мирных собраний и не способствуют полноценной реализации гражданами своего права на участие в них.