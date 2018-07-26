Константин Боровой: Ситуация в России сейчас предреволюционная 1 26.07.2018, 16:41

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Константин Боровой

Западу не стоит мешать Путину самоизолироваться.

Украине необходимо возвращать оккупированные территории силовым путем, так как переговоры в нормандском формате не решат эту проблему.

Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Встречи в нормандском формате – это имитация политического процесса, которую очень любят европейские бюрократы. Как пример, они выступали против прекращения сделки с Ираном, которую он даже не собирался выполнять. Но европейцы считают, что формальности соблюдены, договор заключен. То же самое и с нормандским форматом – формальности выполняются, организовываются встречи, подписываются какие-то пустые документы. Это как в семье, где муж и жена ненавидят друг друга. Но вдруг кто-то предлагает сесть и поговорить. Хотя говорить-то уже и не о чем. [Президент РФ Владимир] Путин не собирается вести себя цивилизованно. Украине проще всего освобождать свои территории силовым путем. Встречи в нормандском формате – бессмысленное дело. Это переговоры о возможности переговоров. Нормандский формат – механизм, который должен хоть как-то работать. Поэтому его участники будут делать вид, что он живой", – отметил Боровой.

Он считает, что Западу не стоит мешать Путину самоизолироваться.

"Я думаю, никакие переговоры пока что не нужны. Хотя эти встречи как минимум позволяют видеть оппонента. Для Запада, наверное, было бы гораздо страшнее, если бы Путин, как Сталин, заперся где-то на даче. И даже его соратники не знали бы, что делать. Путин склонен к самоизоляции, и мешать ему не нужно. Когда россияне поймут, что он опасен для их страны, они сами выйдут на многомиллионные митинги. Ситуация в РФ сейчас предреволюционная", – подчеркнул Боровой.

Встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "Нормандской четверки" должна пройти в Берлине 26 июля. Последние переговоры в нормандском формате (Украина, Россия, ФРГ, Франция) состоялись в Германии 11 июня, в них приняли участие министры иностранных дел стран "четверки".