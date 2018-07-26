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Фотофакт: Бьорндален прокатил на вертолете брата и племянника в небе над Минском

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  • 26.07.2018, 16:45
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В эти дни возле столицы проходит чемпионат мира по вертолетному спорту.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален прокатил своего брата и племянника на вертолете в небе над Минском.

— Первый полет на вертолете для племянника и брата в Минске, — подписал Уле-Эйнар фото на своей странице в «Фейсбуке».

В эти дни в Боровой под Минском проходит чемпионат мира по вертолетному спорту.

Уле-Эйнар Бьорндален и его жена, 4-кратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, после окончания минувшего сезона объявили о завершении спортивных карьер. А накануне они побывали на открытии фестиваля вертолетного спорта «Пронебо».


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