закрыть
26 июля 2018, четверг, 18:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ высказался по делу гродненских журналистов

  • 26.07.2018, 16:59
Арлем Дезир
Фото с сайта HRONIKA.INFO

Белорусские власти должны снять ограничения, связанные с аккредитацией.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезире призвал прекратить давление на журналистов телеканала "Белсат", сообщает baj.by.

- Задержание, обыски и изъятие оборудования журналистов "Белсат" Александра Денисова и Алексея Кайриса в рамках расследования дела за «оскорбление» и работу без аккредитации - это ограничение свободы СМИ. Белорусские власти должны снять чрезмерные ограничения, связанные с аккредитацией, - написал представитель ОБСЕ на своей странице в Twitter.

Напомним, в понедельник милиция провела обыски в квартирах гродненских журналистов Александра Денисова и Алексея Кайриса, сотрудничающих с телеканалом "Белсат". У журналистов забрали компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации.

В ответ на это 30 гродненских журналистов подписали обращение в защиту своих коллег.


популярное за неделю

Мнение

Шуневіч мае падаць у адстаўку
Шуневіч мае падаць у адстаўку Наста Захарэвіч
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси
Очень велик риск, что Путин попытается организовать аншлюс Беларуси Игорь Эйдман
Надеюсь на вашу солидарность
Надеюсь на вашу солидарность Геннадий Федынич
Вот и вся «борьба с коррупцией»
Вот и вся «борьба с коррупцией» Николай Статкевич