Представитель ОБСЕ по свободе СМИ высказался по делу гродненских журналистов 26.07.2018, 16:59

Арлем Дезир

Фото с сайта HRONIKA.INFO

Белорусские власти должны снять ограничения, связанные с аккредитацией.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезире призвал прекратить давление на журналистов телеканала "Белсат", сообщает baj.by.

- Задержание, обыски и изъятие оборудования журналистов "Белсат" Александра Денисова и Алексея Кайриса в рамках расследования дела за «оскорбление» и работу без аккредитации - это ограничение свободы СМИ. Белорусские власти должны снять чрезмерные ограничения, связанные с аккредитацией, - написал представитель ОБСЕ на своей странице в Twitter.

Напомним, в понедельник милиция провела обыски в квартирах гродненских журналистов Александра Денисова и Алексея Кайриса, сотрудничающих с телеканалом "Белсат". У журналистов забрали компьютеры, мобильные телефоны, видеокамеру и электронные носители информации.

В ответ на это 30 гродненских журналистов подписали обращение в защиту своих коллег.