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Китайские вертолетчики заблудились в небе над Минском

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  • 26.07.2018, 17:09
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Фото: obukhovich.by

Навигация в небе над Минском оказалась сложной задачей для многих участников чемпионата мира по вертолетному спорту.

В частности, китайский экипаж заблудился на маршруте и был вынужден вернуться на аэродром. Победителем же стали польские вертолетчики Марчин и Михаль Шамборски, пишет telegraf.by.

Спортивная навигация призвана смоделировать поисково-спасательные работы, когда пилоты прочесывают местность в поисках людей, автомобилей или других объектов. Дистанция состоит из трех поворотных пунктов и зоны поиска, в которой размещены 10 целей. Экипажам нужно пролететь маршрут по полетной карте, найти спрятанные цели и поворотные пункты. Кроме того, нужно правильно обозначить их в задании. Чтобы пилоты не подсказывали друг другу, символы каждый раз меняют, а экипажи, вернувшиеся с маршрута, отправляют в «тюрьму».

Помимо поляков, максимальное количество баллов набрали россияне Виктор Коротаев и Владимир Зябликов. Однако они потратили на выполнение задания больше времени, поэтому получили «серебро». Третье место досталось также российским вертолетчикам Андрею Орехову и Вадиму Сазонову. Десятые доли отодвинули белорусский экипаж Алексея Мочанского и Антона Данченко на четвертое место.

Китайские вертолетчики не смогли сориентироваться в незнакомом для них городе. Не обнаружив меток, они были вынуждены вернуться на аэродром. Опасность здесь заключается в том, что, увлекшись поисками, можно не заметить, что закончилось топливо.

В чемпионате мире принимают участие 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной стала российская сборная, которая представлена 13 экипажами. В Минске также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. Все экипажи выполняют упражнения на двух моделях вертолетов – Robinson R-44 и Ми-2. Большинство сборных выступают на своем транспорте, некоторые – используют минский авиапарк.


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