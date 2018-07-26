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В выходные будет до +32 градусов

  • 26.07.2018, 17:10

Объявлен оранжевый уровень опасности.

Белорусские синоптики прогнозируют, что до конца июля в стране будет жаркая погода. На выходные, 28 и 29 июля, объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары: в эти дни в большинстве районов столбик термометра достигнет 30-32 градусов.

По данным Белгидромета, в пятницу, 27 июля, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов, днем – от 25 до 31.

В субботу, 28 июля, днем на большей части Беларуси снова пройдут короткие дожди, местами прогремят грозы. На следующий день кратковременные грозовые дожди ожидаются лишь в юго-восточной части республики.

В выходные температура воздуха ночью будет около 15-20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 26-32 градусов. В Минске 29 июля днем максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов. В связи с жаркой погодой синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В понедельник и вторник в некоторых районах ожидаются небольшие дожди с грозами. Температурный режим будет прежним: около 15-20 градусов ночью и 24-32 градуса днем.


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