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В Речице против активиста возбудили уголовное дело за якобы клевету на чиновника

  • 26.07.2018, 17:33
Олег Шабетник

Олег Шабетник с адвокатом побывал на первом допросе.

Речицкого активиста Олега Шабетника подозревают в «клевете» на начальника районной инспекции комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николая Моисеенко, сообщает БАЖ.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 188 Уголовного кодекса возбуждено после неоднократных обращений Моисеенко. Олег Шабетник с адвокатом побывал на первом допросе.

Конфликт между предпринимателем Шабетником и чиновникам произошел еще 27 декабря прошлого года, после чего активист описал ситуацию на своей странице в Facebook. Шабетник заявил об угрозах и незаконных требованиях со стороны Моисеенко и помимо сообщения в социальной сети написал заявление в правоохранительные органы.

По его словам, история тогда продолжения не получила, но более чем через полгода Следственный комитет возбудил уголовное дело на самого Шабетника за «клевету».

- Мой пост до сих пор есть на Facebook, и я не собираюсь его удалять. Все, что я написал, правда. Были угрозы, это могут подтвердить мои сотрудники, которые присутствовали во время визита чиновника. Вместе с тем, после неоднократных обращений Моисеенко уголовное дело все же возбудили. Два дня назад я был на первом допросе, где подробно изложил следователю свою позицию и свои доказательства, - рассказал активист

Часть 2 статьи 188 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, что в Гродно власти также проводят проверку относительно наличия «клеветы» в сюжете журналистов телеканала "Белсат" Александра Денисова и Алексея Кайриса. 23 июля в квартирах журналистов прошли обыски.


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