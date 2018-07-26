Гродненец получил медаль Британской фотоассоциации 26.07.2018, 17:43

Евгений Бузук

Евгению Бузуку вручили престижную фотопремию.

Гродненский фотограф Евгений Бузук получил престижную фотопремию - медаль Британской фотоассоциации. Евгений - единственный гродненский фотограф, который имеет такую престижную награду, передает «Радыё Рацыя».

Фотомастер рассказывает про свое участие в международных конкурсах:

- Я выслал работы на конкурс под названием «Доминика». Организаторы из Канады. И все это под эгидой FIAP и Британской ассоциации. Так вышло, что две фотографии из 4 присланных получили какие-то награды. Одна получила бронзовую медаль, это не высшая награда, а вот вторая получил медаль Британской ассоциации. Более серьезные, чем она только медали FIAP.

По словам Евгения Бузука белорусские фотографы имеют очень хороший уровень:

- Художественные фотографии у нас есть интересные, тот же Саша Саенко. Он, конечно, репортер, но это художественный репортаж, около которого я и близко рядом не стоял, что называется. Я так не умею. Есть фотографы в коммерческом плане достаточно успешные. Это хорошо, но про мировой уровень трудно сказать, потому что трудно сравнивать себя с кем-то еще. Поэтому я и посылаю свои работы куда-то дальше, где меня не знают.

Евгений уверен, белорусам нужно участвовать в различных фотоконкурсах и это позволит больше рассказывать о нашей Беларуси. И ее красоте.