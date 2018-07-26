Rzeczpospolita: Россия готовится поглотить Беларусь? 26.07.2018, 17:48

Москва требует от Минска еще более тесной интеграции в рамках «союзного государства».

«Мы на фронте. Если не продержимся в ближайшие годы, то развалимся. А это означает, что нужно будет входить в состав другого государства, иначе о нас будут ноги вытирать», - заявил Лукашенко через несколько дней после разговора с Владимиром Путиным, пишет польское издание Rzeczpospolita (перевод - Charter97.org).

Политики встретились в Минске по случаю годовщины основания «союзного государства России и Беларуси». Вскоре по приглашению Путина Лукашенко поедет в Сочи, где, как утверждают российские источники, его ждет «тяжелый разговор». В официальных заявлениях Москвы говорится, что российский президент «хочет детально обсудить сотрудничество России и Беларуси». Все указывает на то, что двусторонние отношения между странами в ближайшее время претерпят серьезные изменения.

Аналитики, близко связанные с Кремлем, раскрыли детали минской встречи, о которых не сообщали СМИ. «Лукашенко говорил об экономических проблемах. Попросил, чтобы Россия профинансировала часть внешнего долга Беларуси. Путин ответил, что все можно уладить, но только если будут проведены конкретные шаги для дальнейшей интеграции в рамках «союзного государства» и Беларусь поддержит эти шаги », - сообщил Rzeczpospolita профессор Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики. По словам эксперта, который входит в специальную группу при Совете Федерации, в Сочи Путин хочет услышать от Лукашенко его мысли о дальнейшей интеграции.

О том, что отношения между Москвой и Минском будут более прагматичными, пишет и российская «Независимая газета». Издание напоминает, что в последние годы Россия значительно сократила поставки нефти в Беларусь, что оказало серьезное влияние на местную экономику. В течение многих лет переработка дешевой российской нефти и продажа топлива Западу были одним из основных доходов страны.

«Союзное государство» появилось на свет в Кремле в апреле 1997 года, когда тогдашний президент России Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали устав союза. Российские и белорусские аналитики считают, что Лукашенко поставил свою подпись на документе, рассчитывая, что после ухода от дел тяжело больного российского лидера он сам займет его место. Тогда белорусский правитель подписал заявление о намерении ввести общие с Россией государственные символы, общую валюту, общую юридическую систему, а также создать единый парламент и правительство. Это означало бы полное вхождение Беларуси в состав России. Интеграция затормозила, когда в Кремль пришел Путин.

«Союзное государство» будет иметь продолжение. В Москве об этом громко не говорят, но работа продолжается. Правда, никаких деталей рассказать не могу. С Лукашенко непросто вести разговор, многие вещи он блокирует», - сказал Rzeczpospolita председатель прокремлевского Центра политической информации Алексей Мухин.

На фоне спекуляций о белорусско-российских отношениях символическим является также окончание работы посла России в Минске Александра Сурикова, который в скором времени должен вернуться домой.

Несколько дней назад он предложил впустить в Беларусь российских пограничников, чтобы они работали на границе со странами ЕС. По его словам, это должно помочь перекрыть поток «запрещенных товаров» в Россию, в чем Москва уже несколько лет обвиняет Минск. Российский посол также заявил, что Беларусь должна продать России свои системы газоснабжения. Так белорусы якобы смогли бы покупать газ по той цене, которая установлена внутри России. Однако это также означало бы полную монополию «Газпрома» в стране, поскольку Лукашенко уже продал российской компании все белорусские газотранспортные сети.

Вместо Сурикова в Минск должен приехать связанный с российскими спецслужбами Михаил Бабич, которого часто называют «посланником Путина по спецзаданиям». По распоряжению Кремля в 2002-2003 годах он возглавлял правительство Чечни. Позже он стал членом Совета безопасности РФ и активно поддерживал аннексию украинского Крыма. Москва хотела посадить его также в кресло посла в Киеве, но Украина отказалась принимать его кандидатуру.

«В Минске он будет добиваться размещения в Беларуси постоянной российской военной базы, от чего Лукашенко отказался в 2015 году. Россия не смирилась с этим. Она делает все, чтобы сделать Беларусь максимально зависимой от себя, лишить ее любого пространства для маневра», - считает белорусский политолог Павел Усов.