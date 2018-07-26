Анастасия Севастова: Саснович очень хорошо играет 26.07.2018, 17:59

Александра Саснович

Фото: БЕЛТА

Теннисистки встретятся в четвертьфинале турнира в Москве.

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова поделилась мнением о предстоящем матче с белорусской Александрой Саснович. Спортсменки встретятся в четвертьфинале турнира в Москве, сообщает «Прессбол».

"Саснович очень хорошо играет в этом году. Я уступила ей на первом турнире в сезоне, в Брисбене. Мне удалось посмотреть ее матч с Евгенией Родиной, Саснович в хорошей форме. Белоруска показала хороший теннис.

Она здорово выступила на Уимблдоне. Не знаю, будут ли у меня шансы. Думаю, физически она себя сейчас лучше чувствует, чем я. Посмотрим, что произойдет завтра", — считает Севастова.