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За полгода «Белшина» «заработала» 30 миллионов рублей убытка

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  • 26.07.2018, 18:03
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А всего в минус сработали 28 бобруйских предприятий.

Экономическая ситуация в городе по-прежнему остается сложной. Предприятия проводят модернизацию, реализовываются инвестиционные проекты, однако как «буксовали» они раньше, так и сейчас все никак не могут «встать на ноги» (ведь действует все тоже, «советское», госуправление, административно-командное отношение к экономике и старая производственная психология), передает «Бобруйский курьер».

В явных и уже в привычных антилидерах находится ОАО «Белшина». За полгода деятельности шинники «сработали» в минус 30 миллионов рублей. Примечательно, что на предприятии уже даже составили прогноз убытков на ближайшее трехлетие… А всего несколько лет назад, например в 2014 году, шинники, по данным Минфина, входили в число одних из самых прибыльных акционерных обществ в Беларуси…

В списке тех, у кого финансовые показатели были наихудшими, находятся также ОАО «Бобруйскагромаш» и ДСУ-16.

Это полугодие с убытком завершили 28 бобруйских предприятий.


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